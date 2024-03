La néobanque Revolut intègre MetaMask pour une expérience d'achat de cryptomonnaies simplifiée

Revolut fait une percée significative dans le monde des cryptomonnaies en annonçant un partenariat avec MetaMask. Cette collaboration, baptisée « Revolut Ramp », permet aux 40 millions d'utilisateurs de Revolut d'acheter des cryptomonnaies directement via MetaMask en utilisant leur solde bancaire, le tout pour des frais avantageux.

Revolut dévoile « Revolut Ramp » en partenariat avec le portefeuille Web3 MetaMask

La néo-banque britannique Revolut, déjà ouverte aux cryptomonnaies depuis plusieurs années maintenant, vient d'annoncer un partenariat avec l'emblématique portefeuille numérique MetaMask visant à simplifier l'expérience d'achat de cryptomonnaies pour ses utilisateurs.

Plus précisément, les quelques 40 millions de clients de Revolut pourront désormais utiliser leur solde bancaire afin d'effectuer des achats de crypto in-app sur MetaMask. Autrement dit, Revolut rejoint les rangs de MoonPay, Ramp ou Transak comme prestataire de paiement tiers pour MetaMask.

Une nouveauté lancée sous l'appellation «Revolut Ramp », d'ores et déjà disponible.

Capture d'écran montrant Revolut comme tiers de paiement in-app sur MetaMask

Selon le communiqué de presse de Consensys, la société mère de MetaMask, l'intégration est disponible au Royaume-Uni ainsi que dans l'Espace économique européen (EEE).

Les clients de Revolut pourront utiliser jusqu'à 18 devises prises en charge pour leurs achats de cryptomonnaies au sein de MetaMask, que ce soit via leur solde en monnaie fiduciaire ou via carte bancaire (Visa et Mastercard).

Comme le souligne le communiqué de presse, l'un des avantages de Revolut Ramp réside dans l'absence de contrôle d'identité propre aux tiers de paiement habituels, les clients de la banque étant déjà identifiés. Ainsi, l'expérience d'achat s'en trouve à la fois simplifiée et plus rapide.

Les individus n'étant pas clients de Revolut pourront toutefois sélectionner la néobanque comme tiers de paiement en remplissant l'habituel processus dit Know Your Customer (KYC).

Objectif : démocratiser et simplifier l'achat de cryptomonnaies

Selon Lorenzo Santos, chef de produit senior chez Consensys, ce partenariat vise avant tout à simplifier l'expérience des utilisateurs souhaitant acheter des cryptos simplement en toute sécurité :

« En faisant équipe avec Revolut, nous rendons la crypto plus accessible et moins compliquée. Ce partenariat vise vraiment à donner à nos utilisateurs ce qu'ils veulent - plus de contrôle sur leur crypto, d'une manière simple, en utilisant des plateformes qu'ils connaissent déjà et en qui ils ont confiance. »

Un enthousiasme partagé chez Revolut par la voix de Mazen Eljundi, Global Business Head of Crypto chez la néobanque, qui affirme que Revolut Ramp offrira des frais compétitifs :

« Nous sommes ravis de nous lancer avec un leader de l'espace web3, MetaMask. Ce service garantit des taux de réussite élevés pour les transactions effectuées au sein de l'écosystème Revolut et des frais réduits pour tous les clients. Nous offrirons aux clients la possibilité d'acheter plus de 20 tokens avec leur monnaie fiduciaire en douceur, en toute sécurité et sans obstacle. »

Une annonce qui arrive moins d'un mois après que Revolut ait lancé son exchange crypto destiné aux traders avancés sous forme de bêta.

Source : communiqué de presse

