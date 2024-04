MetaMask intègre un nouvel outil pour vérifier votre éligibilité aux airdrops et aux NFT

Bonne nouvelle pour les chasseurs d'airdrops et les amateurs de NFT ! Le célèbre portefeuille crypto MetaMask s'associe à Daylight pour proposer une fonctionnalité inédite : la vérification de votre éligibilité aux Airdrops et aux mint de NFT

Un outil pratique sur MetaMask pour les chasseurs d'airdrops

Le célèbre portefeuille crypto MetaMask s'associe à Daylight pour proposer une fonctionnalité inédite à ses utilisateurs : la vérification d’éligibilité aux airdrops et aux potentiels claims de tokens non fongibles (NFT). Cette nouveauté, déjà disponible sur plusieurs blockchains populaires, vous permettra de ne plus passer à côté d'opportunités intéressantes.

Grâce à l'intégration de Daylight, MetaMask offre une vraie solution pour vérifier votre éligibilité aux airdrops des différents protocoles.

Plus besoin de passer vos nuits sur les groupes Telegram ou de chasser les derniers threads sur Twitter. Rendez-vous simplement sur la page « Explorer » de votre portefeuille MetaMask, vous y trouverez une nouvelle section intitulée « Eligible Airdrops ». En un coup d'œil, vous pourrez visualiser les airdrops auxquels vous pouvez prétendre et potentiellement réclamer vos tokens.

Daylight : du cross-chain et des recommandations personnalisées pour les NFT

L'utilité de Daylight ne se limite pas à la simple vérification de vos éligibilités. L'API de Daylight va plus loin en s'appuyant sur « divers facteurs sociaux » et vous propose des NFT qui pourraient vous intéresser. Ces facteurs se composent d'éléments on-chain et off-chain qui dressent un profil de vos centres d'intérêt dans le monde des NFT.

Voici quelques exemples de critères utilisés par Daylight :

Être sur une allowlist pour un projet NFT ;

pour un projet NFT ; Détenir le token requis pour participer à un airdrop ou à un Mint ;

pour participer à un airdrop ou à un Mint ; Détenir un token lié au projet , comme un token de gouvernance qui pourrait vous donner des droits de vote sur les futures évolutions du protocole ;

, comme un token de gouvernance qui pourrait vous donner des droits de vote sur les futures évolutions du protocole ; Avoir déjà interagi avec le créateur d'un NFT dans le passé , par exemple en ayant participé à un précédent mint d'une de ses collections ;

, par exemple en ayant participé à un précédent mint d'une de ses collections ; Suivre le créateur du NFT sur une plateforme ou un réseau social décentralisé comme Farcaster, ce qui pourrait démontrer un intérêt particulier pour son travail artistique.

Les fonctionnalités de Daylight ne sont pas uniquement réservées à l'écosystème Ethereum. La vérification d'éligibilité aux Airdrops et les recommandations personnalisées de NFT sont disponibles sur d'autres blockchains très utilisées dans la DeFi : Ethereum, Optimism, Arbitrum, Base, Zora et Polygon.

Il est donc possible d'explorer toutes les opportunités offertes par différents protocoles, sans vous soucier de la blockchain sur laquelle ils reposent.

Source : The Block

