L'alternative à MetaMask ? - Présentation de Zerion, le wallet multichain 3 en 1

Lorsque l'on souhaite utiliser des applications décentralisées sur le Web3, l'une des prérogatives est de détenir des cryptomonnaies sur un wallet. Pendant de longues années, MetaMask s'était imposé comme la référence du secteur. Toutefois, son autorité est de plus en plus remise en cause par des portefeuilles non custodial plus innovants à l'image de Zerion, un wallet multichain aux fonctionnalités uniques.

Cet article est réservé aux abonnés Cet article est réservé aux abonnés

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/alternative-metamask-presentation-zerion-wallet-multichain/