Google affiche désormais les soldes des adresses Bitcoin dans les résultats de recherche

Peu de temps après sa prise en charge des portefeuilles via l'Ethereum Name Service (ENS), Google affiche désormais les informations relatives aux portefeuilles Bitcoin et d'autres blockchains compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM). Un pas de plus du géant américain dans l'écosystème blockchain et Web3, après s'y être montré hermétique pendant de nombreuses années.