Le nouveau PDG de YouTube affirme son intérêt pour les NFTs

Après 25 ans passés chez Google, Susan Wojcicki a annoncé quitter le navire. L'emblématique PDG de YouTube sera remplacée par Neal Mohan, qui n'a pas tardé à présenter ses ambitions pour la plateforme. Il se pourrait que les tokens non fongibles (NFT) y aient une place toute particulière.

Un nouveau PDG pro-Web3 ?

Après une vague de 12 000 licenciements ces dernières semaines, Google renouvelle désormais les cadres de sa haute hiérarchie. Susan Wojcicki, l'iconique PDG de YouTube, a annoncé sa démission le 16 février dernier, après 25 ans passé au sein du groupe.

Bien que cela ne concerne pas directement notre industrie, il est important de souligner le rôle prépondérant qu'a eu Susan Wojcicki dans la construction et le développement de Google. Pour l'anecdote, elle a même prêté son garage aux fondateurs Sergey Brin et Larry Page, devenu le premier siège de l’entreprise.

Une page importante qui se tourne pour Google et YouTube, qui voit Wojcicki être remplacée par Neal Mohan. Ce chef de produit, qui a rejoint Google en 2008, a notamment dirigé des projets d'envergure tels que YouTube Premium, YouTube TV ou YouTube Shorts.

Ce qui peut sembler prometteur pour YouTube et notre écosystème, c'est que Neal Mohan est un défenseur du Web3. En février 2022, il avait publié un billet de blog dans lequel il faisait par de sa volonté d'« aider les créateurs à tirer parti des technologies émergentes » et que cela pourrait passer par « des choses comme les NFTs » :

« Donner un moyen vérifiable aux fans de posséder des vidéos, des photos, des œuvres d'art et même des expériences uniques de leurs créateurs préférés pourrait être une perspective attrayante pour les créateurs et leur public. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour s'assurer que nous abordons ces nouvelles technologies de manière responsable, mais nous pensons qu'il y a aussi un potentiel incroyable. »

Les NFTs, un vrai bonus pour YouTube ?

Depuis quelques temps, l'ambition de YouTube est de diversifier les sources de revenus des créateurs, ainsi que les formats des contenus créés. L'arrivée de Shorts - des vidéos courtes de moins d'une minute - apporte un vent de fraîcheur sur la plateforme.

Toutefois, la plateforme fait face à l'émergence d'une concurrence rude : TikTok, Instagram, Twitch. Les plateformes de consommation de contenus vidéos sont de plus en plus nombreuses et se renouvellent énormément. L'implémentation de ces nouveaux moyens de monétisation de contenus rendre à YouTube rendre ses lettre de noblesse.

De plus, l'écosystème de YouTube se prête particulièrement bien à ce type d'évolution. Les tokens non fongibles pourraient tout à fait venir compléter l'offre de YouTube, que cela soit sous la forme d'abonnements payants, de programmes de fidélité, de récompenses exclusives ou d'accès à des contenus uniques.

Neal Mohan a également évoqué le métavers, en déclarant que YouTube voit grand pour rendre l'expérience visuelle plus immersive. D'ailleurs, le PDG de Google, Sundar Pichai, avait également déclaré simultanément qu'il « s'intéressait définitivement à la blockchain et examinait comment contribuer à l'écosystème et apporter une valeur ajoutée ».

