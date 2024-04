Le New York Stock Exchange (NYSE) envisage d'ouvrir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Alors que les régulateurs américains examinent la demande du premier marché boursier ouvert 24h/24, le New York Stock Exchange (NYSE) étudie l'intérêt d'une cotation continue pour ses actions.

NYSE : vers un trading similaire aux exchanges de cryptomonnaies ?

Le vent du changement souffle sur Wall Street. Le New York Stock Exchange (NYSE), poids lourd des places boursières traditionnelles, consulte actuellement certains acteurs du marché pour instaurer potentiellement une cotation des actions en continu.

Cette réflexion intervient alors que les régulateurs américains passent au crible la demande de 24 Exchange, une start-up qui ambitionne de devenir la première bourse opérationnelle 24 heures par jour et 7 jours par semaine.

👉 Pour en savoir plus – Découvrez les meilleurs brokers et courtiers pour le trading

Une enquête menée par l'équipe d'analyse des données du NYSE (qui fait partie d'Intercontinental Exchange) met en lumière l'intérêt croissant pour la négociation d'actions comme celles de Nvidia ou Apple pendant la nuit, particulièrement entre 20h et 4h du matin.

La question est devenue un sujet brûlant ces dernières années. Et ce, en partie à cause du fonctionnement continu des exchanges de cryptomonnaies, mais aussi par la hausse de l'activité des investisseurs particuliers, à priori stimulée par les confinements liés au coronavirus.

Les places boursières accusent un certain retard par rapport à d'autres gros marchés financiers. Les bons du Trésor américain, les principales devises et les contrats à terme peuvent déjà être négociés 24h sur 24 du lundi au vendredi par exemple.

Trade Republic : le moyen le plus simple d'acheter des cryptomonnaies

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Certains brokers se mettent à jour et proposent le trading 24h/24

Plusieurs brokers, dont Robinhood et Interactive Brokers, proposent désormais le trading d'actions américaines 24h/24 en semaine.

Les transactions concernées sont soit jumelées à leurs avoirs internes, soit effectuées via un marché de négociation alternatif opaque (dark pool) tel que Blue Ocean, où les actions sont souvent négociées avec des investisseurs particuliers asiatiques sur les fuseaux horaires où leurs propres bourses sont ouvertes.

Une bourse de nuit constituerait un changement radical dans la perception des négociations tardives, notamment en raison d'une surveillance réglementaire plus strict par rapport aux dark pools.

Les places boursières sont directement supervisées par la Securities and Exchange Commission (SEC) et font l'objet de tests de stabilité, de tests de sécurité et doivent obtenir une approbation pour modifier toute règle.

👉 Dans l'actualité également – « Un abus de pouvoir flagrant » – Deux avocats de la Securities and Exchange Commission (SEC) démissionnent

Les transactions sur les places boursières font également partie du « consolidated tape », le registre officiel des cours de transaction. Dans les analystes du NYSE, une activité nocturne serait plus susceptible de donner le ton aux transactions en séance régulière.

L'enquête du NYSE demandait aux participants s'ils pensaient que la négociation continue devait avoir lieu le week-end en plus de la semaine de 5 jours. L'enquête sollicitait aussi les investisseurs sur la manière dont ils devraient être protégés des fluctuations de prix et afin de déterminer s'il était utile de doter en personnel une éventuelle session de nuit.

Le comité qui supervise le « consolidated tape » a commencé à se réunir dans la semaine afin d'examiner les questions soulevées par le passage à un trading 24h/24, notamment sur la répartition des coûts.

Fêtez le halving du Bitcoin avec notre NFT commémoratif sur Zora

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Financial Times

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.