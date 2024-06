Solana lance « Blinks » et « Actions » : une révolution dans l’univers du Web3 ?

Solana vient de lancer « Blinks » et « Actions », 2 nouveaux outils pour rendre les cryptomonnaies plus accessibles sur le Web et les réseaux sociaux. Un tournant majeur pour le Web3 selon certains, mais qu’en est-il vraiment ?

