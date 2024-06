Les évènements crypto et blockchain à ne pas louper en juillet 2024

Quels sont les meilleurs événements crypto à ne pas louper en juillet 2024 ? Découvrez notre sélection d’événements organisés en France, en Belgique et à l’international. Ce mois-ci, nous vous proposons 8 rendez-vous différents, allant du sud de la France jusqu’à la capitale belge.

Au mois de juillet, de nombreux évènements crypto sont attendus. Pour vous permettre de vous y repérer, nous avons réalisé une sélection qui couvre le mois en répertoriant les principaux rendez-vous à ne pas manquer en France et en Belgique.

Pour plus de détails, notre section évènements vous apportera toutes les informations nécessaires, afin de faciliter au mieux votre organisation.

Ethereum Community Conference [7] à Bruxelles

Organisée par Ethereum France du 8 au 11 juillet, cette 7e édition du désormais célèbre rendez-vous annuel de la communauté Ethereum (ETH) se tiendra cette année dans la capitale belge.

L’évènement aura lieu au principal centre des congrès de la ville, le Square Brussels, et verra la tenue de tables rondes et de conférences sur la blockchain Ethereum ainsi que les technologies et tout l’écosystème gravitant autour. De très nombreux intervenants sont attendus, avec évidemment Vitalik Buterin et tête d’affiche.

🎙 Besoin d’informations ? Visitez notre page dédiée à l’EthCC

10 juilletWeb3 Leaders Forum à Bruxelles

En marge de l’EthCC, l’Adan organisera la 4e édition de son Web3 Leaders Forum le 10 juillet. Pour cet évènement, dont Cryptoast est partenaire, il faudra se rendre au Sparks Meeting de Bruxelles, à moins de 5 minutes à pied du Square Brussels, là où se tient l’EthCC.

🎫 Vos places pour le Web3 Leaders Forum à -50 % avec le code CRYPTOAST50

Parmi les personnalités à l’affiche, Faustine Fleuret, Sébastien Borget, ou encore Owen Simonin sont attendus.

👉 Plus d’informations sur le Web3 Leaders Forum organisé par l’Adan

Nebular Summit à Bruxelles

Pour ce mois de juillet, Bruxelles semble être le lieu de tous les rendez-vous de la scène crypto en Europe. Cette fois-ci, cet évènement mettra à l’honneur l’écosystème Cosmos (ATOM) à La Tricoterie, un espace de 1600 m², le 12 et 13 juillet.

🎫 Bénéficiez d’une réduction de 50 % sur votre ticket Nebular Summit avec le code VIPCRYPTOAST

Au total, plus de 80 intervenants sont attendus. En plus des habituelles conférences propres à de tels évènements, le Nebular Summit organise également « l’Investor Speed ​​Dating », pour permettre aux startups de l’écosystème Cosmos de trouver des investisseurs.

⭐ Tous les détails sur l’évènement Nebular Summit

WE3 Boat à Toulon

Rendez-vous dans le sud de la France pour débuter le mois de juillet : le 3 juillet, embarquez à bord d’un catamaran XXL d’une capacité de 200 personnes depuis le port de Toulon.

De 14 h à 19 h 15, les participants prendront la mer pour assister à des conférences et des tables rondes sur le Bitcoin (BTC). Ensuite, il sera possible de rester à bord pour une soirée networking, au travers d’un apéritif dînatoire animé par un DJ avec un retour à quai prévu à 23 h.

⛵ Retrouvez tous les détails du WE3 Boat

Bitcoin Apéro de Crypto Lyon

Le 3 juillet également, l’association Crypto Lyon organise son meetup au bouchon Comptoir Brunet, un restaurant typique de la culture lyonnaise. Le choix du lieu est loin d’être anodin, celui-ci acceptant les paiements en Bitcoin.

Dès 18 h 30, les membres de la communauté crypto locale pourront alors se retrouver autour d’un verre afin d’échanger sur les sujets du moment.

🍽 Participez au meetup organisé par Crypto Lyon

Hack Seasons à Bruxelles

Les rendez-vous crypto continuent à Bruxelles le 7 juillet prochain avec Hack Seasons, une journée organisée par Metaverse Post à l’Autoworld Brussels. Cet évènement gratuit verra la venue de nombreux noms connus de l’écosystème, tels qu’EigenLayer, Polygon, Linea, Starknet, Lido, Animoca Brands et bien d’autres encore.

Les visiteurs pourront participer à des ateliers, faire du réseautage et assister à des conférences animées par plus d’une cinquantaine d’intervenants.

🚗 Toutes les informations sur Hack Season

Web3TalentFair à Bruxelles

Pour clôturer la série des évènements bruxellois, Web3TalentFair (W3TF) se positionne comme un salon de l’emploi à la sauce Web3. Le 12 juillet, une journée durant, au centre des expositions de Tour et Taxis, au cœur de Bruxelles, il sera possible de rencontrer les recruteurs de l’écosystème crypto et de parfaire son réseau grâce à cet évènement gratuit.

Entre conférences, ateliers et opportunités de réseautage, le Web3TalentFair se positionne aujourd’hui comme le premier salon de l’emploi dédié au Web3 en Europe.

👉 Découvrez le programme complet du Web3TalentFair

Annecy 3.0, le meetup mensuel d’AlpineChain.xyz

Comme chaque 3e mercredi, l’association AlpineChain.xyz renouvelle son meetup Annecy 3.0 dans la Venise des Alpes le 17 juillet.

Après une présentation d’une trentaine de minutes d’un sujet blockchain, les participants poursuivront leurs discussions autour d’un verre puis d’un repas. Ce rendez-vous mensuel se tiendra dès 19 h à The Craic, un établissement situé à l’intérieur de l’hôtel Novotel d’Annecy.

👉 Retrouvez les détails du meetup Annecy 3.0

