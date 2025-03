L'OTAN demande à l'Europe et au Canada d'augmenter leur capacité militaire de 30 %

Face à une menace russe grandissante et sous la pression des États-Unis, l’OTAN appelle ses alliés européens et le Canada à un effort militaire sans précédent : accroître de 30 % leur capacité militaire. Afin de renforcer la capacité de dissuasion de l'Alliance, des investissements massifs sont nécessaires.

L’Europe face à un défi militaire de taille

Selon un haut responsable de l'OTAN, de nouveaux objectifs pour les capacités militaires des alliés sont en discussion. Le but : actualiser les objectifs établis avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L’ambition est de les adopter d'ici début juin, lors de la réunion des ministres de la Défense à Bruxelles.

Selon l'organisme, le but est à la fois faire face à la menace croissante de la Russie et aux pressions du président américain Donald Trump qui souhaite que les alliés assument une plus grande part du fardeau de la défense. L'effort financier demandé est massif : ce serait, en moyenne, une augmentation de 30 % des équipements militaires.

Ces nouveaux objectifs en matière de défense s’étaleraient sur une période de 5 à 15 ans. La plupart des alliés devront porter leurs dépenses de défense à plus de 3 % du produit intérieur brut (PIB). Ce nouveau seuil devrait être adopté lors du sommet de l'OTAN prévu à La Haye à la fin du mois de juin prochain.

Pour rappel, Donald Trump a accusé à plusieurs reprises les membres de l'OTAN d'exploiter Washington en ne dépensant pas suffisamment pour la défense. Il a ainsi exprimé le souhait que les alliés augmentent leurs dépenses de défense à 5 % du PIB, un objectif jugé irréaliste - et que même les États-Unis n'atteignent pas, puisqu’ils sont à 3,38 %.

Les alliés s'attendent désormais à ce que les États-Unis réduisent leur présence militaire en Europe, leurs priorités se tournant vers la région indo-pacifique.

L’Europe contrainte de revoir sa défense depuis l’élection de Donald Trump

Depuis les dernières élections américaines et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les pays européens s'efforcent d'accroître leurs dépenses militaires et de repenser leur positionnement stratégique. En 2024, les membres européens de l'OTAN et le Canada ont dépensé 485 milliards de dollars pour des programmes de défense, soit une augmentation de 20 % en une seule année. ​

Les systèmes de défense aérienne ont été désignés comme le domaine nécessitant le plus d’amélioration chez tous les alliés. Ont été cités aussi les capacités de tir en profondeur, la logistique, les systèmes de communication et d'information, et les capacités de manœuvre terrestre. Ainsi, une augmentation des stocks d'armes et des pièces de rechange aura lieu dans ces cinq secteurs.

Dans une note dévoilée par la Commission européenne ce mercredi 19 mars, intitulée « Être prêt en 2030 », on peut y lire que « l’ordre international subit des changements d’une ampleur inégalée depuis 1945 ». Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, s’est également exprimée le 18 mars dernier sur ce sujet :

« Pour 2030, l’Europe doit avoir une posture de défense européenne forte. Être préparé pour 2030 signifie s’être réarmé et avoir développé les capacités nécessaires pour une dissuasion crédible. (…) Pour être prêt en 2030, nous devons agir maintenant. Et c’est là que l’UE entre en scène. »

