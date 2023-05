Brussels Blockchain Week : le plus grand évènement Web3 de Belgique commence le 5 juin

Durant toute la semaine prochaine à Bruxelles, du 5 au 11 juin, se tiendra la 2e édition du plus grand évènement dédié au Web3 en Belgique : la Brussels Blockchain Week. Au programme, de nombreuses conférences, des hackathons, des formations et des démonstrations.

Au total, le site Web de l’évènement recense 56 intervenants. Nous y retrouvons le député et cofondateur de cette manifestation Christophe De Beukelaer, devenu la première figure politique européenne à convertir son salaire en BTC, Faustine Fleuret, présidente de l’ADAN, Arnaud Caudoux, deputy CEO de Bpifrance, ou encore Ondrej Kovarik, député européen, siégeant à la commission des affaires économiques et monétaires.

Christophe De Beukelaer a apporté sa vision de l’écosystème, estimant que c’était aussi l’un des messages de l’évènement :

« Je crois fermement qu’à côté du monde financier centralisé, qui a ses avantages et doit continuer à exister, un monde financier décentralisé basé sur les crypto-actifs doit exister. Il rendra la finance plus accessible, plus transparente et plus démocratique. Comme il y a un pouvoir et un contre-pouvoir en politique, il faut un pouvoir et un contre-pouvoir en finance. Non pas pour éliminer ou écraser le pouvoir en place, mais pour l’équilibrer, le guérir de ses propres maux. »