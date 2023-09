Belgique : Binance rouvre ses services – Qu’est-ce que cela change ?

Pour rappel, si Binance n’avait pas complètement fermé en Belgique, ses services s’étaient cependant trouvés très limités. Les utilisateurs ne pouvaient ainsi plus utiliser de cartes bancaires ou d’autres services liés aux monnaies fiat. Seuls les retraits de monnaies fiduciaires étaient désormais autorisés. Par ailleurs, il n’était plus possible pour les nouveaux utilisateurs de s’inscrire sur la plateforme.

Mais cela n’est plus le cas. Binance Belgique a annoncé hier en fin de journée la réouverture de ses services. La plateforme d’échange explique que pour les utilisateurs ayant accepté les nouvelles conditions d’utilisation, les fonctionnalités sont d’ores et déjà débloquées :

We have been overwhelmed by your show of support these past few months, by continuously standing by us.

Your patience during these recent changes has been truly appreciated. Thank you for standing by us and being a valued member of our community.

Best regards,

Your Binance Team

— Binance België (@binanceflemish) September 25, 2023