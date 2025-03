OKX visé par une enquête concernant le blanchiment des fonds de Bybit

Pour rappel, OKX propose un service appelé « Web3 », qui met à disposition de ses clients une plateforme d’échange décentralisée (DEX), ainsi qu’un portefeuille auto-hébergé. Si la plateforme existe sous l’égide de OKX, elle est cependant autonome en termes de fonctionnement et la société n’a pas le contrôle des portefeuilles qu’elle propose.

C’est pour ces raisons que les hackers de Bybit – le groupe Lazarus – ont fait transiter une partie des 1,5 milliards de dollars par ce service de OKX. Au total, 100 millions de dollars de fonds volés sont passés par le DEX d’OKX, avec des montants qui ont été détaillés par le PDG de Bybit, Ben Zhou :

3.4.25 Executive Summary on Hacked Funds:

Total hacked funds of USD 1.4bn around 500k ETH, 77% are still traceable, 20% has gone dark, 3% have been frozen.

Breakdown:

- 83% (417,348 ETH, ~$1B) have been converted into BTC with 6,954 wallets (Average 1.71 btc each) . This and…

— Ben Zhou (@benbybit) March 4, 2025