Une taxe de 200 % — Donald Trump déclare la guerre sur certains produits européens

La guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne vient de franchir un nouveau cap. Le président américain Donald Trump menace d’une taxe de 200 % sur les vins, champagnes et autres alcools européens. Une mesure de représailles qui répond à la décision de Bruxelles d'instaurer des droits de douane de 50 % sur le whisky américain, en réaction aux surtaxes américaines sur l'acier et l'aluminium importés.

Un coup dur pour les producteurs européens

L'annonce de Donald Trump a été faite via son réseau social Truth Social, où il a qualifié l'Union Européenne de « bloc hostile et abusif » et exigé la suppression immédiate des taxes européennes sur le whisky américain. Faute de quoi, il promet de frapper les exportations européennes de vins et spiritueux d'une taxe de 200 %.

L'Union européenne exporte chaque année plus de 4,5 milliards d'euros de vins vers les États-Unis, son plus grand marché à l'international. La France est particulièrement concernée : en 2024, elle a expédié pour 2,3 milliards d'euros de vins et 1,5 milliard d'euros de spiritueux aux États-Unis.

Selon Gabriel Picard, président de la Fédération française des exportateurs de vins et spiritueux, « une taxe de 200 % signifierait l'arrêt total des exportations vers les États-Unis ». Il estime que cette décision représenterait une perte de 4 milliards d'euros pour la balance commerciale française.

Ignacio Sánchez Recarte, secrétaire général du Comité européen des entreprises vins, renchérit dans ce sens, « Si Donald Trump met sa menace à exécution, le marché américain s'effondrera, entraînant la suppression de milliers d'emplois en Europe. »

Un impact économique global

Les répercussions de cette guerre commerciale ne se limitent pas au secteur viticole. Les marchés financiers ont réagi négativement, les actions de Pernod Ricard et LVMH, producteur de cognac Hennessy, ont perdu respectivement 4 % et 1,1 % depuis l’annonce.

Aux États-Unis, des importateurs et distributeurs de vins européens s'inquiètent. Mary Taylor, importatrice américaine, prévient que cette taxe serait « catastrophique » pour son activité.

« Avec une surtaxe de 200 %, un Prosecco italien vendu à 15 dollars pourrait atteindre 45 dollars. Qui voudra encore en acheter ? ».

Face à cette escalade, Bruxelles a appelé au dialogue. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré que « les tarifs sont des impôts nuisibles aux entreprises et aux consommateurs » et a ajouté que « l'UE est ouverte aux négociations ».

Cependant, les autorités européennes ont prévenu qu'elles ne céderaient pas aux menaces. Laurent Saint-Martin, ministre français du Commerce extérieur, réplique :

« Nous ne nous laisserons pas intimider. Nous protégerons nos industries ».

Malgré les tensions, les analystes estiment qu'une solution diplomatique reste possible. Un compromis pourrait passer par une suppression réciproque des surtaxes sur les vins et spiritueux, comme cela avait été le cas en 2021 lorsque l'UE et les États-Unis avaient trouvé un accord sur les taxes liées au conflit entre Airbus et Boeing.

Source : X

