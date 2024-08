Crypto & Bourse : ce qu’il ne faut pas manquer pour la semaine du 12 au 18 août

La torpeur légendaire du mois d’août ne s’est pas abattue sur les marchés, avec des remous inattendus ce mois. En Bourse, les acteurs sont encore hésitants, suite au mini-krach de la semaine dernière : plusieurs données macro seront donc surveillées dans les prochains jours. Et côté crypto, on notre plusieurs unlocks d’ampleur. Quelles dates seront alors à surveiller entre le 12 et le 18 août ?

Lundi 12 août – RWA chez MakerDAO et BlackRock, unlock d’Aptos (APT)

Cela n’a échappé à personne, l’heure est aux « Real-World Assets » (RWA), qui créent des passerelles entre des actifs tangibles et la blockchain. Et ce lundi, MakerDAO (MKR) initie un concours pour récompenser les meilleurs RWA du moment : le Spark Tokenisation Grand Prix. Fait notable, BlackRock y participera via son fond BUIDL, qui est consacré à a blockchain.

💡 Pour aller plus loin – Que sont les RWA (Real-World Assets) dans l’industrie blockchain ?

Toujours ce lundi, un unlock aura également lieu chez Aptos. Le projet de cryptomonnaie, porté par des anciens de chez Libra, va libérer 2,39 % de son approvisionnement. Cela correspond à une somme de plus de 68 millions de dollars au cours actuel du token APT.

Mardi 13 août – lancement de Gain sur Kelp DAO, unlock de Curve (CRV)

Dans le monde des cryptomonnaies, 2 événements sont à noter pour ce mardi 13 août. D’une part, Kelp DAO (rsETH) va lancer le protocole Gain. Il permettra aux utilisateurs d’optimiser leurs chasses aux airdrops. Kelp DAO est à l’origine un protocole de restaking.

Ce jour, on notera aussi un unlock de Curve (CRV). Le protocole libérera 0,05 % de son approvisionnement total, soit 173 800 dollars. Curve procède à des unlocks progressifs qui sont programmés de manière régulière.

Mercredi 14 août – inflation en France, unlock de Sandbox (SAND)

Ce mercredi 14 août, les yeux seront tournés du côté de l’Hexagone. La France publiera ainsi ses chiffres de l’inflation pour le mois de juillet dernier. L’indice des prix à la consommation provisoire tablait sur une augmentation de 2,3 % sur un an, soit une hausse légère par rapport à juin (2,2 %).

Toujours du côté des données macro, les États-Unis ainsi que le Royaume-Uni publieront leurs chiffres définitifs de l’inflation le même jour.

En ce qui concerne les token unlocks, c’est le français The Sandbox qui fera parler de lui. Le jeu blockchain libérera 9 % de son approvisionnement ce mercredi. Cela correspond à une somme non négligeable : 55 millions de dollars en tokens SAND.

💡 A ne pas manquer – Le top 5 des token unlocks à connaître en août 2024

Jeudi 15 août – PIB du Japon et unlock de StarkNet (STRK)

Ce jeudi au Japon, le PIB du 2e trimestre sera publié. Cela pourrait davantage attirer l’attention ce semestre, étant donné le krach connu par la Bourse de Tokyo la semaine dernière. Suite au « lundi noir » du Nikkei, la Banque centrale avait relevé ses taux et les banques commerciales restaient dans l’expectative. Les regards continueront donc d’être tournés vers le Japon cette semaine.

👉 Retrouvez le guide d’Investissons – Comment acheter des actions ? Le guide pour investir en bourse en 2024

Côté cryptos, on assistera à un autre unlock d’ampleur ce jeudi. Le layer 2 d’Ethereum Starknet libérera 64 millions de tokens, soit 4,4 % de son approvisionnement. Cela correspond à une somme équivalente à 35 millions de dollars au cours actuel du STRK.

Vendredi 16 août – unlock d’Arbitrum (ARB)

Arbitrum (ARB) est en pleine forme ce mois et a vu son volume de transactions grimper en flèche. La layer 2 va libérer 2,8 % de son approvisionnement ce vendredi. L’unlock concerne 92,6 millions de tokens ARB, pour une valeur estimée à 67 millions de dollars au cours actuel.

📅 Découvrez aussi – Les événements crypto et blockchain à ne pas louper en août 2024

Samedi 17 août – unlock d’ApeCoin (APE)

L’Apecoin (APE), la cryptomonnaie associée au Bored Ape Yacht Club (BAYC), va elle aussi procéder à un unlock cette semaine. Samedi, ce sont 15,6 millions de tokens qui seront libérés. Cela correspond à 2,3 % de l’approvisionnement, pour une somme estimée à 12 millions de dollars.

À surveiller également cette semaine

Ethena Labs, dont le stablecoin USDe fait parler de lui en ce moment, votera pour intégrer le SOL de Solana à son mécanisme de stabilisation. Le protocole Ethena s’était déjà lancé sur Solana la semaine dernière. En plus de l’USDe, il s’appuie sur la cryptomonnaie ENA.

❓ Pour en savoir plus – Qu’est-ce qu’Ethena (ENA) ? Tout savoir sur son stablecoin algorithmique USDe

Le CAC 40 a souffert d’un mini-krach la semaine dernière, après des mois peu rieurs. Il a ouvert ce lundi dans le vert, mais l’indice français pourrait connaître de nouveaux remous. Alors que les Jeux olympiques se sont en effet achevés, la politique française arrivera de nouveau sur le devant de la scène, avec notamment le choix d’un nouveau Premier ministre et de son gouvernement.

