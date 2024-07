Les évènements crypto et blockchain à ne pas louper en août 2024

Quels sont les meilleurs événements crypto à ne pas louper en août 2024 ? Découvrez notre sélection d’événements organisés en France et à l’international. Ce mois-ci, nous vous proposons 6 rendez-vous différents, avec en tête d’affiche le désormais célèbre Surfin'Bitcoin à Biarritz.

Dans la continuité du mois de juillet, août ne sera pas en reste en matière d’évènements crypto. En tête d’affiche, il y a bien évidemment le traditionnel Surfin'Bitcoin, mais d’autres rendez-vous notables sont aussi à souligner.

Pour plus de détails, notre section évènements vous apportera toutes les informations nécessaires, afin de faciliter au mieux votre organisation.

Surfin'Bitcoin à Biarritz

C’est désormais le grand rendez-vous du mois d’août chaque année pour la communauté Bitcoin (BTC). Cette année encore, pour sa 5e édition, Surfin'Bitcoin investira le Casino de Biarritz.

Parmi les intervenants, des personnalités connues de l’écosystème français prendront la parole du 28 au 30 août prochain comme Claire Balva, Charles Guillemet, Amaury de Tonquédec ou bien Stéphanie Cabossioras, pour ne prendre que quelques exemples.

Conférences et networking sont au programme, sur des journées thématiques spécialisées entre les débutants, les professionnels et les bitcoinners. Côté tarifs, comptez de 90 à 500 euros la place en fonction de la formule et du moyen de paiement sélectionné.

🏄‍♂️ Plus d’informations sur l’évènement Surfin'Bitcoin

Ouvrez un Plan Épargne Bitcoin facilement avec StackinSat

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Meetup Plèbe du Web3 à Bordeaux

Les évènements locaux sont aussi à l’honneur dans notre sélection d’août et c’est notamment le cas du Meetup Plèbe du Web3, qui se tient un jeudi sur deux au restaurant Gargalou de Bordeaux. Pour le mois d’août, les passionnés bordelais se donnent ainsi rendez-vous les 8 et 22 août prochain, à 19 h 30.

Ce meetup réunit tant les débutants que les plus experts, afin d’échanger sur les différents sujets du Web3 tout en agrandissant son réseau.

👉 Comment participer au Meetup Plèbe du Web3 ?

ZK Hack Montréal

Si nous avons l’habitude de nous concentrer sur les évènements crypto français, nos lecteurs québécois ne sont pas oubliés pour autant ; preuve en est avec ZK Hack Montréal. Comme son nom le laisse deviner, il s’agit en premier lieu d’un hackathon sur le thème des technologies zero knowledge proof.

Du 9 au 11 août au théâtre Rialto de Montréal, les développeurs pourront ainsi tester de nouveaux outils et échanger sur la meilleure manière d’intégrer ces innovations dans les applications blockchain de demain.

L’évènement est gratuit et les développeurs ont simplement besoin de s’inscrire sur une page dédiée.

💻 Tout savoir sur ZK Hack Montréal

Web3 Summit à Berlin

Du 19 au 21 août prochain, rendez-vous dans la capitale allemande au Funkhaus Berlin pour le Web3 Summit.

La particularité de cet évènement, c’est que la communauté peut créer sa propre programmation. Ateliers, présentations et sessions Ask Me Anything (AMA) se succéderont et des intervenants comme Gavin Wood de Polkadot ou bien Jonathan Levin de Chainalysis sont attendus.

Une salle entière est également dédiée à l’organisation de rencontres, de hackathons, ou à la présentation de nouvelles idées à d’autres équipes.

💡 Retrouvez tous les détails du Web3 Summit de Berlin

Meetup Bitcoin « DUC » Paris Montmartre

Comme le meetup bordelais décrit précédemment, Bitcoin « DUC » Paris Montmartre réuni des passionnés locaux à travers des rendez-vous réguliers. Ce meetup mensuel se tiendra le 21 août à partir de 18 h, au N’Collin’s Pub à Paris.

Novices et pro sont les bienvenus, pour un moment d’échanges et de partages sur l’univers des cryptomonnaies. Sur place, les paiements en Bitcoin (BTC) sont acceptés.

👉 Apprenez-en plus sur ce meetup mensuel

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Shaka Biarritz

Juste avant Surfin'Bitcoin, Shaka Biarritz, anciennement connu sous le nom de NFT Biarritz, reviendra pour sa 3e édition et s’apprête à accueillir 2 000 personnes du 26 au 29 août au Connecteur.

Networking et conférences sont là aussi au programme, ainsi que divers ateliers et des animations, le tout présenté par des acteurs tels que FIFA, Allianz, BNB Chain et Renault Group.

Côté tarif, un prix unique de 190 euros englobe les 4 jours de l’évènement.

🌊 Retrouvez toutes les informations nécessaires à propos de Shaka Biarritz

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.