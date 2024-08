Le stablecoin USDe d’Ethena débarque sur Solana (SOL)

Depuis quelques mois, l’USDe d’Ethena parvient à se faire une place dans le paysage des stablecoins. À ce jour, il occupe la 4e position de cette classe d’actifs avec une capitalisation de 3,11 milliards de dollars.

💡 Qu’est-ce qu’Ethena (ENA) ? Tout savoir sur son stablecoin algorithmique USDe

Aujourd’hui, le projet continue son développement. Ainsi, l’USDe s’ouvre à une deuxième blockchain en débarquant sur Solana (SOL) :

USDe is live on Solana as of today, August 7th

Read below for a list of our app integrations with USDe and sUSDe 👇 pic.twitter.com/vik1qESbN5

— Ethena Labs (@ethena_labs) August 7, 2024