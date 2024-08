Après Wall Street, la Bourse de Tokyo enregistre la pire chute de son histoire – Que s’est-il passé ?

Les marchés financiers ont chuté nettement vendredi aux États-Unis, et la contamination a eu lieu dans les jours qui ont suivi. La Bourse de Tokyo connaît ainsi la chute la plus élevée de son histoire, avec de très fortes dégringolades sur les autres marchés asiatiques. Comment l’expliquer ?

Les marchés asiatiques ont clôturé très nettement dans le rouge cette nuit, en particulier la Bourse de Tokyo. L’indice phare Nikkei a dégringolé de 12,4 % sur la journée, et le Topix a suivi l’exemple avec -12,2 %. La Bourse de Tokyo n’avait jamais connu une journée aussi noire.

De leur côté les Bourses de Taïwan et de Séoul ont également clôturé en nette baisse. L’indice majeur de Corée du Sud, le KOSPI a dégringolé de 8 %, et son homologue taïwanais le Taiex a reculé de 9,6 %. Les Bourses chinoises ont quant à elle mieux réussi à compenser leurs pertes (-2,7 % pour le Hang Seng et -1,8 % pour le SZSE).

Ce sont sans surprise les banques japonaises qui ont payé le prix fort cette nuit. La plus grande banque japonaise Mitsubishi UFJ Financial Group a ainsi perdu 13,5 % sur la journée, l’action de la Sumitomo Mitsui Financial Group s’est effondrée de 14,6 % et la Mizuho affiche quant à elle -12,8 %.

Des changements au Japon et de mauvais rapports aux États-Unis

Plusieurs facteurs ont influencé cette nette dégringolade. Au Japon en particulier, la hausse des taux d’intérêt par la Banque centrale, inattendue, a été un élément déclencheur, qui semble avoir initié le mouvement de panique. Le Nikkei avait en effet déjà dévissé de 5,8 % dans la journée de vendredi. Cela a par ailleurs favorisé une remontée du yen.

L’autre facteur, ce sont les chiffres de l’emploi publiés vendredi aux États-Unis, qui ont été jugés comme particulièrement préoccupants. Les craintes d’une récession ont fait plonger Wall Street vendredi dernier, et les remous se sont poursuivis ce lundi.

À cause des chiffres du chômage peu rieurs, les investisseurs s’attendent en effet désormais à ce que la Fed ne baisse pas ses taux en septembre. Pourtant, l’éventualité inverse nourrissait l’optimisme sur les Bourses jusque là, les États-Unis apparaissant comme résilients.

À cela s’ajoutent les tensions au Moyen-Orient, qui ont connu une escalade ces derniers temps. Mercredi dernier, le dirigeant du Hamas Ismaïl Haniyeh est mort, ce qui a ravivé les tensions locales. Tout cela s’est donc conjugué pour créer de nets décrochages sur les Bourses mondiales. Jusqu’où ? C’est la question qui va se poser cette semaine.

