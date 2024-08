Crash des cryptomonnaies : les liquidations atteignent 1 milliard de dollars en 24 heures sur les exchanges

Dans le sillage de la chute des prix, le marché des cryptomonnaies a subi de nombreuses liquidations cette nuit. En 24 heures, celles-ci dépassent le milliard de dollars. Regardons ces chiffres de plus près.

Les liquidations sur les exchanges de cryptomonnaies dépassent le milliard de dollars

Cela n’a échappé à personnes de l’écosystème, les cryptomonnaies ont subi une purge impressionnante cette nuit, rappelant certaines des pires journées du bear market. Outre la chute des prix comme l’ETH qui perd plus de 20 % en 24 heures, ces mouvements s’accompagnent de nombreuses liquidations de positions.

Ainsi, nous observons 1,06 milliard de dollars de liquidations durant les dernières 24 heures, dont la majorité de celles-ci s’est produite durant la nuit :

Figure 1 — Liquidations sur les exchanges de cryptomonnaies

Logiquement, ce sont les positions acheteuses qui occupent la plus grosse part de ces liquidations, et ce, à près de 90 %. Pour ce qui est des actifs les plus touchés, le BTC arrive en tête, suivi de très près par l’ETH, tous deux à 300 millions de dollars de positions « long » en 24 heures :

Figure 2 — Montants des liquidations par actifs

Du côté des exchanges, Binance reste en tête en enregistrant près de 39 % des liquidations subies, soient plus de 410 millions de dollars. L’exchange de cryptomonnaies OKX arrive en 2e position pour 319 millions de dollars pour 30 % des parts.

Figure 3 — Parts des liquidations sur les exchanges de cryptomonnaies

Malgré le caractère impressionnant de ces chiffres, ce n’est pas la pire journée de l’année pour ce qui est des liquidations. Par exemple, le marché avait enregistré 1,17 milliard de dollars le 5 mars dernier et 881 et 948 millions de dollars les 12 et 13 avril. Sur cette seule journée de lundi, le total s’élève pour le moment à 717 millions de dollars.

Lors de l’écriture de ces lignes, le BTC s’échange à 52 450 dollars.

Source : Coinglass

