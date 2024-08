Bitcoin à 50 000 dollars et l'Ether à 2 200 dollars – Que s'est-il passé ?

Le marché des cryptomonnaies subit sa plus forte baisse depuis la faillite de FTX. Depuis hier soir, le Bitcoin a perdu plus de 17 %, tandis que l'Ether a chuté de plus de 23 %. Quels événement expliquent une telle baisse des marchés ?

