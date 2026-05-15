La société Dune se sépare de 25 % de ses employés

La société Dune, connue pour ses outils d'analyses de données, licencie 25 % de son staff. Son CEO justifie ce choix par un pivot vers l'intelligence artificielle et les investisseurs institutionnels.

le 15 mai 2026 à 15:00.

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Marine Debelloir

La société Dune se sépare de 25 % de ses employés

Dune licencie un quart de ses employés

Fredrik Haga, le PDG de Dune, a annoncé la nouvelle sur son compte X :

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Nous restructurons Dune afin d’affûter notre focus autour des produits de données essentiels sur lesquels s’appuient des milliers de clients dans l’industrie crypto. Cela signifie malheureusement que nous avons dû nous séparer de 25 % de l’équipe cette semaine.

La société, à qui l’on doit Dune Analytics, se concentrera désormais sur deux grandes évolutions : l’intelligence artificielle et « l’arrivée des institutions onchain ». L’entreprise n’évoque pas directement de difficultés financières, mais elles ressortent en creux :

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Nous restons bien capitalisés, enthousiastes quant à l’avenir, et fidèles à notre mission de rendre les données crypto accessibles.

👉 A lire – Dans quoi investir en pleine crise ? Voici des actifs à privilégier

Dune n’est pas la seule entreprise à avoir dû se séparer d’une partie de son staff ces derniers mois. Il y a une semaine, Coinbase annonçait des licenciements à hauteur de 14 % de ses employés. Plus tôt dans l’année, Gemini, Crypto.com, Messari ou encore OP Labs avaient également fait le même choix.

Si ces licenciements sont souvent justifiés par l’essor de l’intelligence artificielle, ils sont aussi le reflet du bear market. La chute des cours de cryptomonnaies a en effet conduit à un nouveau cycle, qui invite les entreprises à la prudence.

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Source : Fredrik Haga via X

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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