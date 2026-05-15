La société Dune se sépare de 25 % de ses employés

La société Dune, connue pour ses outils d'analyses de données, licencie 25 % de son staff. Son CEO justifie ce choix par un pivot vers l'intelligence artificielle et les investisseurs institutionnels.

Dune licencie un quart de ses employés

Fredrik Haga, le PDG de Dune, a annoncé la nouvelle sur son compte X :

Nous restructurons Dune afin d’affûter notre focus autour des produits de données essentiels sur lesquels s’appuient des milliers de clients dans l’industrie crypto. Cela signifie malheureusement que nous avons dû nous séparer de 25 % de l’équipe cette semaine.

La société, à qui l’on doit Dune Analytics, se concentrera désormais sur deux grandes évolutions : l’intelligence artificielle et « l’arrivée des institutions onchain ». L’entreprise n’évoque pas directement de difficultés financières, mais elles ressortent en creux :

Nous restons bien capitalisés, enthousiastes quant à l’avenir, et fidèles à notre mission de rendre les données crypto accessibles.

👉 A lire – Dans quoi investir en pleine crise ? Voici des actifs à privilégier

Dune n’est pas la seule entreprise à avoir dû se séparer d’une partie de son staff ces derniers mois. Il y a une semaine, Coinbase annonçait des licenciements à hauteur de 14 % de ses employés. Plus tôt dans l’année, Gemini, Crypto.com, Messari ou encore OP Labs avaient également fait le même choix.

Si ces licenciements sont souvent justifiés par l’essor de l’intelligence artificielle, ils sont aussi le reflet du bear market. La chute des cours de cryptomonnaies a en effet conduit à un nouveau cycle, qui invite les entreprises à la prudence.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Source : Fredrik Haga via X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.