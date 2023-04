Le TOP 5 des outils cryptos indispensables et gratuits

Être investisseur sur le marché des cryptomonnaies, c'est se confronter à des vagues d'informations, de données et de statistiques dont on ne sait pas toujours quoi faire. Dans cet article, voyons ensemble 5 outils cryptos indispensables et gratuits pour comprendre tout ce qu'il se passe dans cet écosystème.

5 outils cryptos à connaître absolument

Malgré qu'il soit encore très jeune, l'univers des cryptomonnaies observe un développement à une vitesse surprenante. Dans ce bouillonnement tumultueux, de nouveaux projets, collections de NFTs ou simplement cryptomonnaies émergent aussi vite que d'autres disparaissent. À tel point que la vie d'investisseur peut vite se transformer en un véritable casse-tête si l'on n’est pas équipé des bons outils pour ne filtrer que les bonnes informations.

Justement, certains sites Internet proposent de compiler les données accessibles sur la blockchain et de les analyser pour vous. Ce sont des mines d’or pour toutes les personnes souhaitant s’intéresser au monde des cryptomonnaies, à la finance décentralisée (DeFi), au trading et à l’investissement de manière générale.

En s’y penchant sérieusement, il est possible de dénicher des informations précieuses qu’une majorité des investisseurs ne détiennent pas. Notez que nous ne nous attarderons pas sur les sites Internet les plus connus (Coingecko, Coinmarketcap, ou encore TradingView) mais uniquement sur ceux qu’une majorité d’entre vous risque de ne pas connaître.

Évidemment, les sites Internet de haute qualité sont souvent payants : Glassnode, Messari, TheBlock Research ou encore CryptoQuant. Néanmoins, ce n’est pas le cas de tous et nous allons donc vous présenter les 5 meilleurs outils cryptos gratuits pour ne rien manquer de ce qu’il se passe dans l'écosystème des cryptos.

5 - DropsTab

DropsTab est un outil complet permettant d’obtenir un tas d’informations aux sujets des actifs du marché des cryptomonnaies. Outre le classement par capitalisation, ce site Internet propose des indicateurs tels que la dominance de Bitcoin (BTC), l’indice de « fear and greed », le ratio entre positions à la hausse et à la baisse sur Bitcoin observables sur divers gros exchanges. Des données sur les plateformes d’échanges et sur les collections de NFT y sont également dispensées.

Néanmoins, la véritable plus-value de DropsTab se trouve dans l’onglet « Insights ». Vous y trouverez des informations sur les performances des actifs, des portefeuilles d’investisseurs à suivre, des prédictions de marché, etc.

Surtout, DropsTab propose un tableau de suivi sur les token unlock. Pour rappel, ce mécanisme correspond à une libération d’une certaine quantité de tokens jusqu’alors verrouillés de la part d’un projet crypto, pouvant représenter un gros pourcentage de la capitalisation et engendrer une potentielle baisse du cours.

4 - CryptoSlam

Ce site Internet s’adresse particulièrement aux investisseurs et traders de tokens non fongibles (NFT). En effet, CryptoSlam est au marché des NFTs ce que Coingecko est au marché des cryptomonnaies. On y trouve tout un tas d’informations sur les collections : volume de ventes, quantité de transactions ou encore le nombre d’acheteurs et de vendeurs, le tout sur diverses échelles de temps (24 heures, 7 jours, 1 mois, all time).

Ces informations sont également disponibles à l’échelle des blockchains, ce qui permet de dénicher des tendances. Par ailleurs, l’onglet « upcoming drops » (signifiant « les ventes à venir » en français) informe au sujet des collections de NFT sur le point d’être lancées. Il est possible de trier par blockchain, date et même prix de mint.

En bref, CryptoSlam condense des données très utiles aux investisseurs souhaitant se professionnaliser dans le domaine des NFTs.

3 - Coinglass

Cet outil concerne plutôt les traders s'intéressant aux mouvements de marché sur un court terme. Le site Internet Coinglass permet d'obtenir tout un tas d'informations à propos des contrats perpétuels et futures sur les principales cryptomonnaies et sur les diverses plateformes de trading existantes.

Parmi ces informations, il y a évidemment les prix, les volumes, le ratio long / short, l'open interest ou encore les fundings. Mais surtout, il est possible d'observer les liquidations sur l'ensemble du marché, par plateforme ou par actifs. Il existe tout un tas d'autres informations extrêmement utiles, à l'instar des tops traders ou de calculateurs de positions.

2 - Dune

De nombreux sites Internet avaient leur place dans cet article, jusqu’à ce que nous réalisions que les données étaient accessibles également gratuitement sur Dune. Cela témoigne de la puissance de cet outil où vous pouvez trouver quasiment toutes les données possibles et imaginables sur n'importe quelle blockchain.

Concrètement, cette plateforme repose sur la communauté. Elle offre la possibilité de recueillir des informations liées à la blockchain et de créer des tableaux d'analyse de ces données, consultables par n'importe qui gratuitement. L'objectif premier de Dune est de rendre les données Web3 le plus accessibles possible et on peut dire que le pari est réussi.

Si vous cherchez des informations sur une collection de NFTs, sur une application décentralisée, ou même sur une blockchain, il y a de fortes chances qu'un tableau de bord existe sur Dune et vous fournisse votre réponse.

1 - DeFiLlama

Pour terminer, voici l'outil le plus complet à ce jour : DeFiLlama. Il agrège des données sur la finance décentralisée (DeFi), les applications décentralisées (dApps), les blockchains, les plateformes d'échanges centralisées, les levées de fonds, les stablecoins ou encore les hacks.

Concernant la DeFi, les données peuvent être filtrées selon les protocoles ou selon les blockchains et permettent d'observer l'évolution de la valeur totale verrouillée (TVL), de suivre les liquidations ou de dénicher les meilleurs rendements.

Enfin, DeFiLlama développe actuellement de nombreuses autres fonctionnalités. Pour l'heure, les plus utilisés sont le gestionnaire de noeuds sur la blockchain et l'agrégateur d'agrégateur pour optimiser les frais lors de vos échanges décentralisés de cryptomonnaies.

Bonus : Cryptoast

Comment aborder les meilleurs outils pour avoir des informations exclusives l'univers des cryptomonnaies sans mentionner Cryptoast. Outre les articles d'actualité ou les dossiers, Cryptoast propose une variété d'outils très utiles aux investisseurs. D'abord, il y a évidemment la centaine de fiches de présentations de cryptomonnaies.

Ensuite, Cryptoast dispose également d'un onglet de suivi des principales cryptomonnaies (prix, capitalisation, variation sur différentes échelles de temps, plus gros gagnants et perdants, etc.) et des collections de NFT (prix plancher, quantité de NFT, plus gros gagnants et perdants, les collections sortant prochainement, etc.).

Enfin, chaque semaine, Cryptoast et son groupe Cryptoast Research vous proposent du contenu d'analyse exclusif. Le Professeur Chaîne explore les données on-chain sur les blockchains Bitcoin et Ethereum et vous fournit une étude très poussée des mouvements sur ces blockchains. Quant à notre analyste technique de renom, Vincent Ganne, il intervient également plusieurs fois par semaine sur Cryptoast pour donner son avis précieux sur le marché des cryptomonnaies.

