Metaplanet, entreprise japonaise cotée à la Bourse de Tokyo, se positionne comme un acteur Bitcoin-friendly en devenant le deuxième plus grand détenteur de BTC, en Asie grâce à sa stratégie « Bitcoin-first ». Cet engagement audacieux attire de nouveaux investisseurs et renforce son image innovante.

Metaplanet, le titan japonais du Bitcoin émerge en Asie avec des acquisitions record

Metaplanet, entreprise japonaise cotée au Tokyo Stock Exchange, renforce sa position dans le marché des cryptomonnaies en devenant le deuxième plus grand détenteur de Bitcoin en Asie.

Aujourd'hui, la société possède 1 018,17 BTC, pour une valeur totale de 63 millions de dollars, avec un prix moyen d'achat de 62 000 dollars par Bitcoin.

La société a récemment acheté 156,78 BTC supplémentaires à un coût de 66 950 dollars par unité, portant ses acquisitions de Bitcoin à des niveaux records.

Avec ce dernier achat, l'entreprise se positionne désormais comme deuxième détenteur de Bitcoin en Asie et vient occuper la 19e position sur le podium mondial.

Classement des entreprises publiques détenant du Bitcoin

Ces opérations font partie d'une stratégie plus large visant à optimiser la trésorerie de l'entreprise par l'ajout d'actifs numériques.

Pour soutenir ces acquisitions, Metaplanet a levé des fonds via des obligations et des actions, notamment en obtenant un prêt de 1 milliard de yens auprès de MMXX Ventures, et une émission d'actions ayant généré 10,045 milliards de yens.

Le BTC Yield, l'indicateur de la société mesurant l'impact des acquisitions de Bitcoin sur les actions, a atteint 155,8 % en octobre, témoignant de l’importance stratégique que prend le Bitcoin dans sa capitalisation.

Bitcoin comme actif de réserve : Metaplanet innove face aux pressions économiques

Cet investissement audacieux dans le Bitcoin transforme aussi l'image de Metaplanet, la positionnant comme une entreprise dynamique, capable d'innover dans un marché en constante évolution.

En mai dernier, Metaplanet a révisé sa stratégie de gestion de trésorerie pour adopter le Bitcoin comme actif de réserve, justifiant cette décision comme une « réponse directe aux pressions économiques soutenues au Japon ».

Dans un contexte de dévaluation continue du yen, accentué par un ratio dette/PIB record de 261 % et des taux d'intérêt historiquement bas, Metaplanet privilégie désormais une approche « Bitcoin-first ».

Cette orientation stratégique a pour objectif de protéger ses actifs de trésorerie des effets d'une monnaie nationale affaiblie et de garantir une création de valeur durable pour les actionnaires.

Sur Twitter, Simon Gerovich, le PDG de l'entreprise, a déclaré qu'elle achètera du BTC « pour toujours et à jamais », faisant écho à la stratégie de MicroStrategy, l'entreprise de Michael Saylor.

En intégrant le Bitcoin dans sa trésorerie, l'entreprise attire une nouvelle génération d'investisseurs, intéressés par le potentiel de la cryptomonnaie comme actif de réserve.

Toutefois, cette stratégie expose également Metaplanet aux risques de volatilité propres au marché des crypto-actifs. La société a répondu à ces défis en sécurisant ses acquisitions via des financements stratégiques avec EVO FUND et d’autres investisseurs de renom.

En Asie, des entreprises comme Boyaa Interactive International, ainsi que plusieurs fonds d’investissement chinois, renforcent également leurs positions en Bitcoin pour diversifier leurs bilans.

À l'échelle mondiale, plusieurs géants de la technologie et de la finance, tels que Tesla et Block (anciennement Square), détiennent également d'importantes réserves de BTC, illustrant l'essor du Bitcoin comme un actif de plus en plus intégré aux stratégies d’entreprise.

Source : Communiqué de presse

