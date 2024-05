Cette entreprise achète du Bitcoin et son cours gagne plus de 500 %

L'entreprise japonaise Metaplanet a récemment annoncé un investissement significatif dans Bitcoin, entraînant une hausse de plus de 500 % de son action. Cette décision stratégique vise à se protéger contre la dévaluation du yen japonais et à bénéficier des avantages du BTC.

L'action d'une entreprise japonaise bénéficie de Bitcoin

Bien que les détracteurs de Bitcoin le décrivent comme un actif purement spéculatif, sans réelle valeur ni utilité, de plus en plus d'individus autour du monde se pensent différemment et adoptent le BTC pour ses qualités de réserves de valeur et de monnaie résistante à la censure.

C'est notamment le cas de nombreuses entreprises autour du monde qui, peu à peu, se mettent à accepter les paiements en Bitcoin ou même à y allouer une partie de leur trésorerie.

Un exemple parfait de ce phénomène est MicroStrategy, une entreprise basée aux États-Unis dirigée par Michael Saylor, un fervent partisan de Bitcoin. MicroStrategy a commencé à acheter progressivement du BTC depuis 2017 et détient désormais plus de 214 400 BTC, d'une valeur de 14,9 milliards de dollars.

Le 8 avril 2024, la société japonaise Metaplanet annonçait vouloir, elle aussi, allouer une partie de sa trésorerie en Bitcoin. Seulement 2 jours après cette annonce, le cours de son action enregistrait une hausse de 120 %.

Cours de l'action Metaplanet depuis le mois de février 2024

Un mois plus tard, le 13 mai, Metaplanet a publiquement annoncé avoir acheté un total de 117,72 Bitcoins à un prix moyen de 10,2 millions de yens, soit environ 65 000 dollars.

L'enthousiasme des investisseurs à l'égard de cette adoption de Bitcoin par l'entreprise a fortement poussé le cours de son action, le faisant passer de 19 yens au moment de l'annonce à 120 aujourd'hui, soit une augmentation de 530 % en l'espace d'un mois et de plus de 280 % au cours de 7 derniers jours de cotation.

La hausse du cours de Metaplanet a été si intense qu'un mécanisme d'arrêt des échanges à la bourse de Tokyo s'est automatiquement déclenché à 2 reprises.

Pourquoi Metaplanet a-t-elle investit dans Bitcoin ?

En plus de bénéficier des caractéristiques propres à Bitcoin et de sa prise de valeur, l'adoption de cette nouvelle stratégie pourrait permettre à Metaplanet de se protéger contre la dévaluation du yen japonais.

En effet, l'inflation au Japon s'élève actuellement à 3,2 %, un sommet depuis 1991, et le yen a perdu 53 % de sa valeur par rapport au dollar depuis le mois de janvier 2021, dont 25 % depuis le mois de janvier 2023, atteignant aujourd'hui les 156 yens par dollars.

De plus, l'action de Metaplanet pourrait bientôt être tokenisée et disponible à l'échange sur Liquid, la sidechain de Bitcoin initiée par Adam Back.

Let’s do it. — Arnab Naskar @stokr (@Arnab_Naskarr) May 22, 2024

Le journaliste Andrew Throuvalas, du média Decrypt, a suggéré cette idée sous une publication d'Adam Back. Ce dernier l'a encouragé à la partager avec Arnab Naskar, responsable des affaires de Stork, une plateforme de tokénisation sur le réseau Liquid. Si cette idée se concrétise, Metaplanet rejoindra MicroStrategy, également tokenisée par Stork.

