MicroStrategy acquiert 9 000 Bitcoins et détient désormais plus de 1 % de l'offre totale de BTC en circulation

Ce mardi 19 mars 2024, Michael Saylor a révélé la nouvelle acquisition par MicroStrategy de 9 245 Bitcoins, représentant un investissement de 623 millions de dollars.

Cette opération survient à peine une semaine après leur achat précédent de 12 000 BTC.

MicroStrategy has acquired an additional 9,245 BTC for ~$623.0M using proceeds from convertible notes & excess cash for ~$67,382 per #bitcoin. As of 3/18/24, $MSTR hodls 214,246 $BTC acquired for ~$7.53B at average price of $35,160 per bitcoin. https://t.co/oeYJGgiuy0

