Grâce à ses réserves en Bitcoin, MicroStrategy a réalisé un bénéfice de plus de 5 milliards de dollars

Le 10 août 2020, MicroStrategy achetait son premier Bitcoin (BTC). Le premier d'une longue série. Quatre ans plus tard, MicroStrategy a réussi à réaliser un bénéfice de 5,38 milliards de dollars grâce à sa stratégie consistant à stocker une grande quantité de BTC.

Avec près de 226 500 BTC cumulés, l'éditeur de logiciels d'informatique possède l’équivalent de 13,7 milliards de dollars de cette cryptomonnaie selon le cours actuel du BTC. Entre 2020 et 2024, l'entreprise américaine a progressivement acquis ses BTC pour un coût moyen de 37 000 dollars.

Chronologie des achats de BTC réalisés par MicroStrategy depuis 2020

Le Bitcoin se négociant actuellement à environ 60 000 dollars, il est assez facile de comprendre pourquoi la société a réussi à dégager un bénéfice aussi conséquent. Malgré ces gains substantiels, la firme de Michael Saylor n'a toutefois vendu aucun de ses BTC pour l'instant.

En effet, MicroStrategy semblerait continuer à vouloir accumuler des BTC, en témoigne son dernier achat. Début août, le groupe a acheté pour 11,4 millions de dollars de bitcoins, ajoutant 169 BTC à sa trésorerie.

Sur X, Michael Saylor s'est félicité des excellents résultats financiers obtenus par l'entreprise grâce à sa réserve de BTC. « En seulement 4 ans, Bitcoin a permis à MicroStrategy de se distinguer de ses concurrents », affirme le président exécutif de la société.

Ce dernier a également publié un graphique mettant en lumière la hausse de ses actions par rapport à ceux de ses rivaux. En 4 ans, l'action de MicroStrategy a augmenté de 995 %, ce qui la positionne à la 2e place parmi les entreprises cotées au S&P 500 ayant enregistré les plus fortes hausses de leur action.

Four years ago today, MicroStrategy adopted #Bitcoin as its primary treasury reserve asset; since then $MSTR has outperformed 499 of 500 stocks in the S&P 500. pic.twitter.com/Db7GVeyc9a

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) August 11, 2024