MicroStrategy achète 1,11 milliard de dollars de Bitcoin avec 18 300 nouveaux BTC

Vendredi, MicroStrategy a annoncé l’achat de 18 300 nouveaux BTC, venant ainsi augmenter la valeur de sa trésorerie en Bitcoin de 1,11 milliard de dollars supplémentaires. Au total, cette dernière s’élève désormais à 244 800 bitcoins, le tout acheté à 9,45 milliards de dollars pour un prix unitaire moyen de 38 585 dollars :

MicroStrategy has acquired 18,300 BTC for ~$1.11 billion at ~$60,408 per #bitcoin and has achieved BTC Yield of 4.4% QTD and 17.0% YTD. As of 9/12/2024, we hodl 244,800 $BTC acquired for ~$9.45 billion at ~$38,585 per bitcoin. $MSTR https://t.co/WBBRSKxA1U

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) September 13, 2024