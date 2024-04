MicroStrategy achète (encore) pour 8 millions de dollars de Bitcoin

Lors de l'annonce de ses résultats du 1er trimestre 2024, Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, a révélé l'acquisition de 122 BTC supplémentaires au cours du mois d'avril 2024, d'une valeur de 7,8 millions de dollars, portant ses possessions en Bitcoins à 214 400 unités.

MicroStrategy possède désormais 214 400 Bitcoins

À l'occasion de la publication de ses résultats du 1er trimestre de 2024, MicroStrategy a divulgué les détails de ses acquisitions récentes de Bitcoins. Depuis le début de l'année, l'entreprise a acquis 25 250 BTC pour un total de 1,65 milliard de dollars, avec un prix moyen d'achat de 65 200 dollars par BTC.

Ces chiffres incluent l'achat récemment annoncé par Michael Saylor, PDG de MicroStrategy. Hier soir, il a révélé l'acquisition de 122 BTC de plus pour un total de 7,8 millions de dollars réalisée au cours du mois d'avril 2024.

À ce jour, l'entreprise a acheté un total de 214 400 BTC pour un montant de 7,54 milliards de dollars. Les Bitcoins de MicroStrategy valent actuellement plus de 13 milliards de dollars, correspondant à un prix moyen d'achat de 35 180 dollars par BTC, ce qui représente une plus-value de 72 %.

MicroStrategy consolide ainsi sa position d'entreprise publique possédant le plus grand nombre de BTC au monde. Seuls BlackRock et Grayscale en détiennent davantage, avec près de 300 000 Bitcoins chacun, gérés pour le compte de leurs clients.

Bien au-delà, le mystérieux Satoshi Nakamoto, créateur de Bitcoin, détiendrait plus de 1 million de BTC, valorisés à plus de 60 milliards de dollars, ce qui en fait la 20e personne la plus riche au monde. Cependant, les portefeuilles de Satoshi n'ont montré aucune activité depuis sa disparition en décembre 2010, rendant improbable toute future mobilisation de ces fonds.

