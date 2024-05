MicroStrategy annonce son protocole d'identités décentralisées (DID) basé sur les inscriptions de Bitcoin

MicroStrategy, une entreprise étatsunienne spécialisée dans la business intelligence, est aujourd'hui surtout reconnue pour son investissement important dans Bitcoin. Depuis plusieurs années, MicroStrategy est l'entreprise publique qui détient le plus de Bitcoins au monde, un total de 214 400 BTC, soit près de 13 milliards de dollars.

Michael Saylor, son PDG, est célèbre pour ses prises de position très favorables à Bitcoin dans les médias traditionnels et pour ses opinions tranchées à l'égard des altcoins. Plus tôt cette semaine, il a annoncé l'acquisition supplémentaire de 7,8 millions de dollars de Bitcoin par MicroStrategy.

L'entreprise a récemment introduit son nouveau projet, MicroStrategy Orange, un protocole d'identité décentralisée (DID) qui repose sur les inscriptions de la blockchain Bitcoin.

L'entreprise a partagé une spécification préliminaire non officielle du projet, présentant les détails suivants :

« La méthode DID d'Inscription Bitcoin (did:btc) utilise exclusivement la blockchain Bitcoin pour stocker et récupérer les informations des DID. Les UTXOs sur la blockchain sont utilisés pour contrôler les DIDs. L'inscription de données dans le witness des transactions permet une plus grande extensibilité et verbosité lors de la création de documents de DID, tout en réduisant les frais et l'espace de bloc consommé. »