MicroStrategy veut réunir 500 millions de dollars pour acheter davantage de BTC

Après avoir levé plus de 1 milliard de dollars au mois de mars pour acheter du Bitcoin, MicroStrategy lance une nouvelle opération pour lever à nouveau des fonds. Cette fois, l'entreprise de Michael Saylor ambitionne d'investir 500 millions de dollars dans le BTC.

MicroStrategy compte émettre une nouvelle vague d'obligations convertibles

Ce jeudi 13 juin 2024, MicroStrategy a annoncé sur le réseau social X son nouveau plan pour acheter davantage de Bitcoin via ses obligations. En effet, l'entreprise de Michael Saylor entend récolter 500 millions de dollars sous forme d'obligations convertibles, tout comme elle l'avait fait il y a déjà quelques mois.

Effectivement, en mars 2024, la firme américaine avait déjà levé 1,1 milliard de dollars en ayant recours à l'émission d'obligations.

MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $500 Million of Convertible Senior Notes $MSTR https://t.co/5K8TqAi1D7 — Michael Saylor⚡️ (@saylor) June 13, 2024

Ces obligations, convertibles en actions, verront leurs intérêts payés de manière semestrielle les 15 juin et 15 décembre de chaque année à partir du 15 décembre 2024 et arriveront à échéance au 15 décembre 2031.

Au même titre que lors de la dernière opération, le montant total pourra être porté à 75 millions de dollars supplémentaires pour les investisseurs institutionnels initiaux qui souhaiteraient augmenter la taille de leur position. Les fonds récupérés par MicroStrategy serviront aux besoins de trésorerie de l'entreprise et à acheter encore et toujours plus de Bitcoin.

Pendant ce temps, l'action de l'entreprise, le MSTR, s'échange aux alentours des 1 600 dollars sur la bourse du Nasdaq. Le prix du Bitcoin est quant à lui à 67 000 dollars, soit une perte de 0,6 % sur les dernières 24 heures.

Bien que les chiffres macroéconomiques ne soient pas encore très favorables aux actifs risqués, la firme de Michael Saylor continue de prendre les devants en accumulant du Bitcoin et réitère ainsi sa confiance dans le roi des cryptomonnaies.

Source : Communiqué de presse

