Baisse du cours du BTC : les ETF Bitcoin spot mettent fin à leur record d’entrées consécutives

Après 19 jours consécutifs d'entrées nettes sur les ETF Bitcoin spot aux États-Unis, ces derniers ont subi leurs premières sortiesdu mois. Dans un contexte où les chiffres macroéconomiques se font attendre, le BTC accuse le coup, avec une perte significative de 3,7 % au cours des dernières 24 heures.

Où en sont les ETF Bitcoin spot aux États-Unis ?

La baisse du prix du BTC a entraîné les premières sorties nettes sur les ETF BTC spot aux États-Unis, événement qui ne s'était pas produit depuis le 10 mai 2024.

Effectivement, après 19 jours d'entrées nettes consécutifs, le lundi 10 juin a enregistré un outflow de près de 65 millions de dollars.

Entrées et sorties de capitaux sur les ETF Bitcoin spot aux États-Unis

L'ETF GBTC de Grayscale a enregistré à lui seul un outflow conséquent de 40 millions de dollars. Le fonds de BlackRock, l'IBIT, maintient quant à lui un inflow de 6 millions de dollars, ce qui confirme la position de ce gestionnaire d'actifs en tant que leader de ce marché.

En effet, le géant de la finance traditionnelle a récemment détrôné son concurrent principal Grayscale, et affiche à l'écriture de ces lignes plus de 21,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le GBTC de Grayscale est relégué au second plan et affiche un total de 19,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

L'intérêt ouvert pour les contrats à terme sur le BTC est en hausse

Paradoxalement, face à la chute du prix du BTC, l'intérêt ouvert sur ce dernier est en hausse. En effet, l'intérêt ouvert a augmenté de plus de 1,5 milliard de dollars, situation problématique selon certains analystes.

Ainsi, le fondateur de Decentrader a déclaré sur son compte X que la situation était si rare qu’il ne se souvenait pas l’avoir vue depuis longtemps :

«Je ne me souviens pas d'une telle situation depuis longtemps. Survivez.»

Bien que le Bitcoin soit thésaurisé comme l'or numérique, il reste très corrélé et dépendant du marché étatsunien. Les chiffres de l'inflation ainsi que les taux d'intérêts aux États-Unis font souvent la pluie et le beau temps dans le marché de la crypto, surtout lorsqu'ils créent la surprise.

Ainsi, pour profiter d'un réel départ de ce bull run, toutes les planètes doivent être alignées en faveur des actifs risqués, ce qui n'est pas encore le cas.

