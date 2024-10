Une semaine en Bourse décisive pour le Bitcoin – L'analyse de Vincent Ganne

La dernière semaine du mois, à cheval sur octobre et novembre, concentre TOUS les fondamentaux de premier rang qui génèrent les grandes tendances boursières. Quel impact pour le Bitcoin et plus largement pour le marché crypto ?

Une série de fondamentaux économiques à surveiller

Deux évènements fondamentaux majeurs ont lieu au début du mois de novembre avec un impact fort attendu en bourse :

Les élections présidentielles américaines le mardi 5 novembre ;

L’avant dernière décision de politique monétaire de l’année de la Fed le jeudi 7 novembre.

Avant ces 2 évènements majeurs qui vont décider de la mise en place ou non du traditionnel rallye de fin d’année des actifs risqués en bourse (en terme statistiques, novembre et décembre sont très favorables au marché actions et au marché des cryptos), une semaine décisive va se déployer sur le plan des fondamentaux global-macro et boursiers. La dernière semaine du mois, à cheval sur octobre et novembre, concentre TOUS les fondamentaux de premier rang qui génèrent les grandes tendances boursières.

C’est la décision de politique monétaire que prendra la Réserve fédérale le jeudi 7 novembre qui sera sous l’influence directe de tous les fondamentaux qui sont mis à jour cette semaine du 28 octobre.

Le rythme de baisses de taux et les perspectives de politique monétaire de la FED sont la pierre d’angle de la tendance de fin d’année et aussi de l’année 2025 pour les actifs financiers en bourse, actions et obligations en particulier.

Quant aux élections présidentielles américaines, l’enjeu est de déterminer quelle politique budgétaire et commerciale sera menée aux USA ces 4 prochaines années, le positionnement des Démocrates et des Républicains étant radicalement différent.

Ces statistiques attendues à la fin du mois peuvent être classées dans 3 catégories :

Première catégorie : La croissance économique du 3e trimestre + résultats microéconomiques des GAFAM au sur cette période (thématique de la probabilité d’une récession économique US et au sein de la zone euro) ;

La croissance économique du 3e trimestre + résultats microéconomiques des GAFAM au sur cette période (thématique de la probabilité d'une récession économique US et au sein de la zone euro) ; Seconde catégorie : L'emploi US et toutes ses statistiques (la clé de voute pour le Fed cut pace des prochains mois), en particulier le rapport NFP ;

L'emploi US et toutes ses statistiques (la clé de voute pour le Fed cut pace des prochains mois), en particulier le rapport NFP ; Troisième catégorie : L'inflation US et l'inflation au sein de la zone euro (rebond de l'inflation nominale et des doutes sur la désinflation des services), surtout le PCE US.

La croissance macroéconomique du 3e trimestre et les résultats micro-économiques des GAFAM :

C’est le mercredi 30 octobre que la croissance du PIB au titre du 3e trimestre est publiée pour les États-Unis et la zone euro. L’enjeu est de savoir si les États-Unis parviennent toujours à maintenir un niveau de croissance soutenue et si la zone euro échappe quant à elle à la récession technique.

En parallèle, les résultats financiers des GAFAM seront publiés au titre du 3e trimestre et ces résultats sont décisifs, car ils représentent l’essentiel des bénéfices réalisés du S&P500 ainsi que l’essentiel des perspectives de profit qui sont toujours très optimistes.

Rappelons que les dernières prévisions macroéconomiques de la Fed témoignent d’un optimisme de la Banque Centrale quant à la croissance économique américaine ces 2 prochaines années.

Comparaison de taux de croissance du PIB trimestriel entre les États-Unis et la zone euro

🎥 Retrouvez aussi l'analyse technique de Vincent Ganne en vidéo 👇

La mise à jour des taux d’inflation au sein de la zone euro (au titre du mois d’octobre) et pour les États-Unis avec le tout puissant PCE :

Cette année, les taux d’inflation observées en Europe et aux États-Unis ont permis à la BCE et à la Fed de pivoter, d’engager un cycle baissier de leurs taux d’intérêt. L’inflation nominale est revenue à proximité de la cible des 2 %, quant à l’inflation sous-jacente (les services notamment), elle baisse mais se situe encore au-dessus de l’objectif des banques centrales.

Les mises à jour du jeudi 31 octobre devraient voir un rebond de l’inflation nominale du fait d’un rebond du prix des matières premières agricoles et du gaz naturel (voir le fort rebond de TRUFLATION depuis le début du mois d’octobre). Mais le marché sera surtout attentif à l’évolution du taux d’inflation des services, la plus compliquée à ramener au monde d’avant et dont certaines composantes sont encore nettement trop hautes (taux d’inflation des assurances, des frais de santé et de l’immobilier).

Le vrai sujet pour la haute finance sera la mise à jour du PCE américain dont la version nominale est proche de la cible de la Fed (2.24 %) et la version sous-jacente à 2.68 %. Cette mise à jour du PCE, l’indice d’inflation favori de la FED, est la dernière mise à jour avant la décision de politique monétaire de la FED du jeudi 7 novembre. Le scénario d’un fort rebond de l’inflation soit impérativement être évité.

Taux d'inflation aux États-Unis selon le PCE

La mise à jour des statistiques de l’emploi US, en particulier le rapport NFP du vendredi 1er novembre :

Depuis que l’inflation a pris la direction de l’objectif de la Fed, le marché du travail est devenu la priorité de la Banque Centrale américaine avec un seuil d’alerte à 4,4 % de la population active.

Entre l’inflation et l’emploi, seule une dégradation de l’emploi US (hausse du taux de chômage et chute des créations nettes d’emplois dans les services) pourrait amener la Fed à accélérer considérablement la vitesse du rythme à venir de ses baisses de taux d’intérêt (le fameux Fed cut pace).

Un marché du travail trop résilient peut aussi être source d’inflation (via le taux d’inflation des salaires), alors ces statistiques de l’emploi vont être les plus suivies par le comité de politique monétaire de la Fed.

Pour les actifs risqués en bourse - dont Bitcoin fait partie, l’équation n’est pas simple : un marché du travail trop solide peut être source d’inflation et donc d’interruption dans les baisses de taux. De même, un marché du travail en forte dégradation peut être le signal d’une récession économique. Pour les actifs risqués en bourse, il faut une situation de juste milieu.

Ce juste milieu porte un nom, le « goldilocks scenario » : une inflation sous-jacente ramenée à l’objectif de la Fed et une croissance économique suffisante pour maintenir un taux de chômage bas.

Source : tradingeconomics.com

