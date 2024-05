TOKEN2049 Dubaï : retour sur l'un des événements crypto les plus importants de l'année 2024

Les 18 et 19 avril derniers, TOKEN2049 a tenu sa première conférence à Dubaï, attirant un nombre record de 10 000 participants de plus de 160 pays. L'événement a mis en vedette des discussions en panel, des conférences, des ateliers et des opportunités de réseautage exclusives. Revenons sur les points importants de TOKEN2049 Dubaï à cette occasion.

Succès retentissant pour TOKEN2049 à Dubaï

Les 18 et 19 avril derniers, le désormais incontournable TOKEN2049 posait pour la première fois ses valises à Dubaï pour une série de conférences, de keynotes, d'ateliers et de tables rondes autour du sujet du Web3.

L'événement a attiré un nombre record de 10 000 participants venus de plus de 160 pays, malgré les pluies torrentielles les plus importantes des 75 dernières années aux Émirats arabes unis. La totalité des billets s'est vendue 3 semaines avant l’événement, témoignant de l’intérêt massif et de la réputation grandissante de Dubaï en tant que centre d’innovation crypto.

Plus de 200 personnalités de l'écosystème crypto étaient présentes, notamment Arthur Hayes (CIO de Maelstrom et ancien PDG de BitMEX), Richard Teng (PDG de Binance), Paolo Ardoino (PDG de Tether), Sandeep Nailwal (cofondateur de Polygon), Raj Gokal (cofondateur de Solana), Jeremy Allaire (PDG de Circle) ou encore Alex Gluchowski (PDG de zkSync).

Nous avons été témoins de la détermination de l'industrie crypto. Notre équipe a travaillé sans relâche pour garantir que la conférence se déroule sans accroc, en maintenant les plus hauts standards d'hospitalité pour nos participants. Notre programme s'est déroulé comme prévu, offrant une expérience immersive et riche en actions. Nous sommes immensément fiers de tous ceux qui ont contribué à faire de TOKEN2049 Dubaï un succès écrasant. Alex Fiskum, cofondateur de TOKEN2049

Durant l'événement, de nombreux participants ont révélé des projets en totale exclusivité : Tether et Telegram ont annoncé conjointement le lancement de l’USDT sur The Open Network (TON) et le portefeuille Telegram. Gavin Wood, le cofondateur d'Ethereum et créateur de Polkadot, a présenté un nouveau graypaper pour la chaîne JAM. Le projet blockchain Berachain a annoncé une collaboration avec Google Cloud, tandis que Telos a dévoilé un partenariat avec Ponos Technology pour développer un layer 2 compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM).

Fort du succès rencontré à Dubaï, l’équipe de TOKEN2049 se tourne maintenant vers son prochain événement majeur à Singapour, prévu les 18 et 19 septembre prochains, juste avant le week-end du Grand Prix de Formule 1. TOKEN2049 Singapour prévoit d'accueillir 20 000 participants au Marina Bay Sands, soit 2 fois plus que lors de l'édition dernière à Dubaï.

