Dubaï veut devenir une des capitales du metaverse et du Web3 en créant 40 000 emplois

Dubaï continue de montrer son intérêt pour les nouvelles technologies et plus précisément pour le metaverse : l'émirat souhaite créer 40 000 nouveaux emplois dans ce secteur et va déployer de nouvelles infrastructures pour développer le Web3. Selon le communiqué, cela pourrait rapporter 5 milliards de dollars à l'économie dubaïote.

