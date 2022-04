Binance bénéficie désormais d'un accord de principe pour étendre ses services à Abu Dhabi

Binance en voie d'opérer à Abu Dhabi

Après avoir obtenu une licence pour opérer à Dubaï et à Bahreïn, la plateforme Binance semble partie pour s'étendre dans le Golfe Persique. Effectivement, cette dernière a annoncé qu'elle venait d'obtenir un accord de principe pour proposer ses services à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis.

@binance, one of the world's leading #blockchain and #cryptocurrency platforms, received an IPA from the #ADGM Financial Services Regulator Authority. pic.twitter.com/jhHenzaahE — Abu Dhabi Global Market (@ADGlobalMarket) April 10, 2022

L'accord de principe a été délivré par l'Abu Dhabi Global Market (ADGM), l'organisme qui opère en qualité de régulateur du commerce des actifs numériques à Abu Dhabi. Effectivement, depuis 2018, l'ADGM est en mesure de délivrer des licences relatives aux échanges de cryptomonnaies.

Cependant, selon Richard Teng, responsable de Binance pour le Moyen-Orient, l'entreprise doit encore compléter le processus de demande d'approbation, il ne s'agit donc ici que d'un premier pas. Si la plateforme Binance parvenait à obtenir sa licence, elle serait alors en mesure de proposer ses services à tous ses clients situés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient via sa filiale Binance (AD) Ltd.

L'ADGM a su reconnaître les efforts de Binance pour se développer en tant que plateforme réglementée à travers le monde :

« Cet accord de principe fait partie des plans de Binance pour s'établir en tant que fournisseurs d'actifs virtuels entièrement réglementés au sein d'un centre financier reconnu à l'international et bien réglementé. »

Les Émirats arabes unis, destination de choix pour les cryptomonnaies

Les Émirats arabes unis semblent être une destination stratégique pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies, puisqu'en plus de sa licence obtenue à Dubaï le mois dernier, Binance a également déclaré qu'elle souhaiter implémenter un hub dédié à la technologie blockchain directement au sein du Dubaï World Trade Center.

Au même moment, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, déclarait que Dubaï pourrait constituer une base de choix pour sa plateforme, et qu'elle pourrait même devenir la ville choisie pour son futur siège.

Quoi qu'il en soit, selon Richard Teng, l'expansion de Binance au sein du monde arabe ne va pas s'arrêter là :

« Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'ADGM et d'autres acteurs clés d'Abu Dhabi pour un déploiement plus large de nos offres et services de renommée internationale à travers toute la région MENA et au-delà. »

Les Émirats arabes unis avaient émis l'intention d'attirer les plus grosses entreprises spécialisées dans les cryptomonnaies et la fintech en général, et cela semble bien parti.

Effectivement, Binance est loin d'être un cas isolé, puisque FTX, la plateforme de Sam Bankman-Fried, a également annoncé le mois dernier qu'elle avait reçu une licence relative aux actifs numériques à Dubaï et qu'elle comptait également y installer un siège régional. L'exchange Bybit, qui comptabilise plus de 5 millions d'utilisateurs inscrits, a également reçu un accord de principe afin de pouvoir opérer à Dubaï.

À titre indicatif, l'économie numérique représente actuellement 4,3% du PIB des Émirats arabes unis, soit environ 272 millions de dollars.

Sources : ADGM, Gouvernement de Dubaï

