Binance.US atteint 4,5 milliards de dollars de valorisation après une levée de fonds de 200M$

Binance.US : une valorisation de 4,5 milliards de dollars

La filiale américaine de Binance vient de lever 200 millions de dollars pour son premier tour de table (pre-seed). Ce financement porte la valorisation de l'exchange à 4,5 milliards de dollars.

Parmi les investisseurs, citons : RRE Ventures, Original Capital, Circle Ventures, Foundation Capital, Gold House et Gaingels. Sur sa participation, le directeur financier de Circle, Jeremy Fox-Geen, a déclaré :

« Nous sommes déterminés à contribuer à la création d'un écosystème d'actifs numériques robuste et compétitif. »

L'objectif de Binance.US est d'élargir son offre de cryptomonnaies aux particuliers et aux traders institutionnels et de maintenir des frais les plus bas du marché.

Aussi, grâce à cette levée de fonds, l'exchange compte développer de nouveaux produits et services sur le territoire américain. Par ailleurs, l'idée est également d'améliorer son offre et d'étendre plus largement la marque au travers d'initiatives éducatives. En ce sens, le directeur général de Binance.US, Brian Shroder a ajouté :

« Nous sommes heureux de clôturer notre premier tour de financement. Ce dernier valide la force d'activité de Binance.US ainsi que nos perspectives de croissance à long terme, et nous permettront de continuer à rendre notre plateforme de négociation au comptant la meilleure possible, tout en déployant une ambitieuse feuille de route de produits. »

Binance.US avance avec son nouveau président

Il est intéressant de noter que cette levée de fonds intervient quelques mois après la nomination de Brian Shroder comme président de l'exchange. Sur cette nomination, l'associé général de Foundation Capital, Angus Davis, a déclaré :

« Brian est un leader talentueux qui a constitué une équipe de direction expérimentée et bien adaptée pour accélérer la croissance de l'entreprise, tout en faisant de la conformité réglementaire une pierre angulaire de la stratégie de la société. »

Ce dernier remplace Brian Brooks qui a connu un départ précipité. En effet, celui-ci est resté 3 mois au titre de PDG et a précisé que sa démission est intervenue en raison de désaccords dans la stratégie de Binance.US.

Quoiqu'il en soit, l'exchange accélère sa croissance et compte recruter dans divers domaines : marketing, conformité, risques, et technologie.

Enfin, selon un porte-parole, Binance.US compte lever des fonds supplémentaires dans les mois à venir et envisage même d'entrer en Bourse d'ici 2 ou 3 ans.

👉 À découvrir – Binance.US nomme un ancien d'Uber comme président du comité exécutif

Source : blog Binance.US

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.