TOKEN2049 : vibrez au rythme du Web3 durant un événement hors norme

Le TOKEN2049, célèbre événement dédié à la blockchain et au Web3, arrive pour la première fois à Dubaï les 18 et 19 avril prochains. Avec une liste impressionnante de participants comprenant des personnalités influentes telles que Paolo Ardoino de Tether et Richard Teng, le PDG de Binance, cet événement promet d'être exceptionnel. Découvrez le programme de TOKEN2049 Dubaï.

Le TOKEN2049 pose ses valises à Dubaï pour un évènement crypto prometteur

Désormais incontournable pour la diversité des acteurs qu'il accueille en son sein, le TOKEN2049 s'apprête à poser ses valises pour la toute première fois à Dubaï. Un événement à ne pas manquer, qui prendra place du 18 au 19 avril prochain.

Des personnalités de premier plan de l'écosystème Web3 seront présentes, parmi lesquelles Paolo Ardoino (PDG de Tether), Sandeep Nailwal (cofondateur de Polygon), Arhur Hayes (cofondateur de BitMEX et CIO de Maelstrom), Sergey Nazarov (cofondateur de Chainlink), Richard Teng (PDG de Binance), ou encore Meow, le fondateur de Jupiter.

Aperçu du TOKEN2049 lors de sa dernière édition à Singapour

👉 Retrouvez les évènements crypto et Web3 à ne pas louper sur notre page dédiée

Comme l'a fait remarquer Alex Fiskum, le cofondateur de TOKEN2049, cette première édition à Dubaï, qui prendra place dans le somptueux complexe hôtelier Madinat Jumeirah, annonce une entrée en matière hors norme. Effectivement, l'évènement a écoulé les 10 000 tickets prévus 2 semaines avant son lancement.

Suite au succès de notre dernière édition de TOKEN2049 à Singapour, nous sommes extrêmement fiers et enthousiastes de porter la première conférence mondiale sur la cryptographie dans une région entièrement nouvelle. Alex Fiskum, cofondateur de TOKEN2049

L'édition TOKEN2049 à Dubaï sera ponctuée par l'intervention d'entrepreneurs, d'investisseurs, de développeurs et de leaders de l'industrie pour discuter des sujets les plus prévalents dans le domaine des cryptomonnaies et du Web3. De nombreux médias seront par ailleurs présents sur place pour couvrir le prochain TOKEN2049, dont une partie de l'équipe de Cryptoast.

Tentez d’intégrer la saison 2 de cube3 devant un jury d'exception

Qu'attendre de cette édition hors norme ?

Nous le disions précédemment, des personnalités incontournables de l'écosystème blockchain et Web3 seront présentes au TOKEN2049 à Dubaï. Plus de 200 intervenants de premier plan sont attendus pour faire un tour d'horizon à 360 degrés des narratifs du moment, tant pour les cryptomonnaies que l'intelligence artificielle (IA), l'hyperscaling, les réseaux d'infrastructures physiques décentralisés, les memecoins, ou encore l'institutionnalisation du secteur, notamment à travers les ETF Bitcoin spot.

Nous avons une semaine incroyablement chargée en perspective. La semaine TOKEN2049 comprendra plus de 300 événements satellites se déroulant dans toute la ville, des maisons de hackers et des événements de réseautage à Crypto Fight Night et Karate Combat. La semaine se clôturera avec notre soirée de clôture - AFTER 2049. Nous célébrerons le halving du Bitcoin en toile de fond du superbe skyline de Dubaï Marina lors d'une soirée qui promet d'être inoubliable. Alex Fiskum, cofondateur de TOKEN2049

Proportionnellement à l'envergure de l'évènement, ce dernier est sponsorisé par des mastodontes tels que Tron, KuCoin, M2, BingX, CoinW, Telos, DOP, DWF Labs ou encore Zeebu.

👉 Dans l'actualité de l'écosystème – Cube3 : retour sur une saison couronnée de succès pour l'incubateur Web3 français

Liste non exhaustive des entreprises présentes à TOKEN2049 Dubaï via leurs représentants

Vous l'aurez compris, TOKEN2049 ambitionne clairement de se positionner comme l'évènement de référence pour la blockchain et le Web3 dans le monde, comme l'avait prouvé le succès de sa dernière édition à Singapour, qui avait déjà réussi le pari de réunir plus de 10 000 participants.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.