Cube3 : retour sur une saison couronnée de succès pour l'incubateur Web3 français

Accompagner et propulser, maîtres mots de cube3

Structurer, financer et propulser les startups les plus prometteuses du Web3 : c'est l'ambition de cube3, un incubateur de startups basé à Angers, qui s'apprête à démarrer les sélections pour sa 2e saison. Une 2e saison qui fait suite à une première année couronnée de succès, puisqu'elle aura permis à une dizaine de startups incubées dans ses locaux de prendre forme dans les meilleures conditions possibles.

Dowgo, une startup accélérée par cube3, vient par exemple de boucler sa pré-seed, condition essentielle pour développer et sortir son application à destination des institutionnels et du grand public.

En un mot, Dowgo vise à rendre les énergies renouvelables accessibles à tous les portefeuilles grâce à la tokenisation, un procédé résolument innovant ancré dans les narratifs du moment. Sa solution devrait être prête pour l'été 2024 avec un investissement possible dès 1 euro, et ce pour des rendements allant de 7 à 12 %.

« La solution Dowgo s’est améliorée de jours en jours durant cette période d’accélération, grâce aux intervenants, aux mentors et à toutes les relations qu’a permis Cube3, » nous confie Oscar Dumant, le PDG de Dowgo, au sujet de l'incubateur.

Un projet qui caractérise précisément l'union entre les problématiques du moment, en l'occurrence l'écologie, et les solutions directement apportées par le Web3, qui viennent dans le même temps ouvrir les portes de l'investissement à tous.

Aujourd'hui, nombreuses sont les idées qui ne demandent qu'à germer à l'image de Dowgo. Et c'est précisément le rôle de cube3 d'accompagner les startups innovantes de demain.

Cube3 est un élément important de cette transformation que vit le Web3 ; il faut accompagner et mettre en lumière cette nouvelle génération qui construit des outils d’un monde nouveau dans une ère de plus en plus stricte, tant sur le volet réglementaire que financier.