cube3 annonce une cérémonie unique pour dénicher les futures licornes du Web3

L'incubateur et accélérateur de startups cube3 annonce le lancement de la saison 2 avec une cérémonie de sélection unique des futures licornes du Web3. Les entrepreneurs ont jusqu'au 24 avril pour postuler et venir présenter leur projet devant un jury exceptionnel afin d'intégrer la saison à venir de cube3 en septembre 2024.

Un évènement unique pour dénicher les futures licornes

Après une première saison pleine de succès, l’incubateur et accélérateur de startups cube3 vient d’annoncer le lancement de la saison 2. Pour l’occasion, Valentin Demé et ses équipes ont vu les choses en grand avec une cérémonie exceptionnelle de sélection des prochaines pépites qui rejoindront l’aventure.

Prévu pour mi-mai 2024, cet événement se tiendra dans des studios angevins de plus de 300 mètres carrés conçus à cet effet. Une équipe de production professionnelle sera présente sur place pour capturer chaque instant et l’intégrer dans la série « Build in Public » qui suit cube3 depuis son lancement et dont les épisodes sont publiés toutes les deux semaines sur la chaîne YouTube de Cryptoast.

Le mot d’ordre de cette cérémonie est simple : dénicher les prochaines licornes du Web3 en Europe. Les startups ont jusqu’au 24 avril pour déposer leurs candidatures et tenter d’être sélectionnées afin de présenter leur projet devant un jury d’exception, composé notamment d’Ivan De Lastours (BPI France), Thomas Douchez (Visa), Faustine Fleuret (Adan) ou encore Valentin Demé (cube3).

👉 Déposez votre candidature dès maintenant sur le site Internet de cube3

À l'issue de cette cérémonie, les 10 startups sélectionnées intégreront la prochaine saison de cube3, qui débutera en septembre 2024. Ainsi, ils rejoindront les Cubers, une communauté d'entrepreneurs et de builders que vous avez pu suivre depuis plusieurs mois avec la série « Build in public », dont voici quelques-uns :

DowGo : Tokenisation de production d’énergie renouvelable par la blockchain ;

: Tokenisation de production d’énergie renouvelable par la blockchain ; Rufiji Capital : Gestionnaire d’actifs enregistré PSAN auprès de l'AMF ;

: Gestionnaire d’actifs enregistré PSAN auprès de l'AMF ; Memori Connect : Prévoyance obsèques repensée grâce aux cryptomonnaies ;

: Prévoyance obsèques repensée grâce aux cryptomonnaies ; Hashguard : Décentralisation et sécurisation de la donnée par la blockchain.

👉 Retrouvez le dernier épisode de la série « Build in public » :

