Cube3 : Retour sur la sélection des projets Web3 les plus prometteurs (1re partie)

La saison 2 de cube3 démarre bientôt. À cette occasion, une trentaine de projets ont tenté de séduire différents jurys dans l'optique de rejoindre cet incubateur basé à Angers. Pour la première fois, vous pourrez visionner le processus de sélection des startups du Web3 les plus prometteuses… qui deviendront peut-être les Licornes françaises de demain.

120 candidatures, 30 projets sélectionnés, et une dizaine de vainqueurs pour bâtir le Web3

Le 16 mai dernier, une trentaine d'entrepreneurs motivés se sont déplacés à Angers, dans les locaux de cube3, afin de présenter leur projet et espérer participer à la saison 2 de cet incubateur façonné par Valentin Demé, son actuel PDG.

Comme le rappelle ce dernier à cette occasion, 30 projets prometteurs ont eu la chance d'être présélectionnés au milieu de plus de 120 candidatures.

Une première sélection minutieuse, fruit de débats autour des différents projets présentés : quels étaient les plus prometteurs ? Quels étaient les plus disruptifs ?

Dans ce désormais grand océan qu'est le Web3, quels entrepreneurs devaient être sélectionnés pour, peut-être, devenir les Licornes de demain ?

La cérémonie cube3 avait 2 objectifs principaux : célébrer les entrepreneurs de la saison 1 et détecter les talents prometteurs de la saison 2. Pour ce faire, nous avons lancé un appel à candidatures qui a suscité l'intérêt de 120 entrepreneurs. Parmi eux, 30 ont été invités à présenter leur projet dans les studios, et avaient 7 min pour convaincre un juré d'exception. Valentin Demé, PDG de cube3

Une fois la sélection effectuée, ces dizaines de jeunes entrepreneurs se sont réunies afin de présenter leurs idées et leur feuille de route dans 300m² de studios devant des jurys d'exception, le tout filmé en direct afin que cet événement unique en son genre puisse être retransmis auprès du grand public.

🔍 Vous voulez en savoir plus ? Retrouvez tous les détails sur la cérémonie S2 de cube3

Aujourd'hui, nous vous proposons d'assister, en exclusivité, au processus de sélection de projets Web3 à travers une vidéo retraçant cette journée unique. Ce premier épisode signe le premier d'une série de 4 vidéos retransmises sur la chaîne YouTube de Cryptoast, chacune vous permettant de vivre cet événement comme si vous y étiez.

Plongez dans le processus de sélection des futurs participants à la saison 2 de cube3

La journée du 16 mai a ainsi vu passer 30 projets Web3 devant des jurys exceptionnels, composés notamment de :

Valentin Demé, le PDG de cube3 ;

Ivan de Lastours, Web3 Lead à Bpifrance;

Mounir Laggoune, PDG de Finary ;

Faustine Fleuret, présidente de l'Adan ;

Thomas Douchez, directeur du développement commercial chez Visa ;

Nicolas Louvet, PDG de Coinhouse ;

Nicolas Marchesse, COO et fondateur de Wigl ;

Charles Guillemet, CTO de Ledger.

Selon les projets et les aspects à challenger, nous avons composé des jurys spécialisés, allant de l'expertise technique à la régulation en passant par le marketing. Les jurés incluent des experts de renom comme ceux de Ledger, Visa, et Wigl. Cette diversité d'expertises nous permet de scruter chaque détail et de ne manquer aucun point crucial. Valentin Demé, PDG de cube3

Tour à tour, les participants sont intervenus devant les jurés pour tenter de les convaincre à travers une présentation limitée à 7 minutes.

7 minutes pour peut-être tenter de rejoindre les « cubers » qui animeront la prochaine saison de cube3, dont le lancement est prévu au mois de septembre prochain.

Candidatures saison 2 cube3 Et si les caméras vous font peur, sachez que les candidatures sont toujours ouvertes pour la saison 2 de cube3 jusqu'au 30 juin. Et pas besoin de pitcher sur le plateau ! Intégration en septembre.

Une occasion unique de faire connaître leur projet au monde entier, de passer dans la série « Build in public » et de s'afficher dans les colonnes de la presse nationale.

Les 10 gagnants finaux seront accélérés chez cube3 pendant un an, pour les aider à se développer et à devenir des entreprises leaders. À travers les 4 épisodes de notre série publiés sur Cryptoast, notre média partenaire, les spectateurs pourront découvrir un éventail d'entreprises du Web3 en France et en Europe, et peut-être détecter les prochaines Licornes. Valentin Demé, PDG de cube3

Et, petite touche de surprise, chacun des participants devra subir l'épreuve du détecteur de mensonges… Assurément un moment à ne pas louper !

Liste des participants Retrouvez ci-dessous un récapitulatif des différents projets présentés dans ce premier épisode de la cérémonie S2 de cube. Pour chacun d'entre eux, vous retrouverez un rapide descriptif de leurs objectifs ainsi que leurs principaux réseaux sociaux et outils de communication.

AmbassadHorse : l'investissement équin façon Web3

« Le projet d'une vie » : c'est en ces termes que Mallaury Gautier a introduit son projet AmbassadHorse devant cube3. Sous forme d'écurie en ligne, AmbassadHorse ambitionne de révolutionner l'élevage de jeunes chevaux prometteurs en s'appuyant sur la blockchain.

Comment ? En permettant à tout un chacun d'obtenir des parts de chevaux à forts potentiels via un processus simplifié et fluidifié en comparaison des circuits classiques. En somme, les investisseurs prennent part à la vie de l'écurie et peuvent suivre les progressions de leur cheval en temps réel.

À terme, AmbassadHorse ambitionne de devenir la référence européenne sur le marché des chevaux de sport en 7 ans.

🔗 Retrouvez le site Web d'AmbassadHorse

Hashguard : le véritable stockage décentralisé et sécurisé

Via un système de cloud décentralisé, Hashguard mêle décentralisation et confidentialité totale pour les données de ses utilisateurs. Présenté par son fondateur Lucas Nobs, Hashguard s'attaque à un enjeu majeur du XXIe siècle : la sécurité des données.

Déjà incubé au cours de la 1re saison de cube3, Lucas Nobs est venu tenter de convaincre les jurés afin de passer au stade l'accélération et mettre son projet sur pied. Via sa solution qui offre aux utilisateurs les clés de leur vie privée, le projet Hashguard parviendra-t-il à rejoindre les rangs des accélérés pour la saison 2 de cube3 ?

🔗 Retrouvez le site Web de Hashguard

Ispera : la blockchain au service des influenceurs

Sécurité des paiements, gestion des droits de propriété intellectuelle et confiance : ce sont les défis majeurs que rencontrent aujourd'hui les influenceurs. Ispera, une solution pensée par Carla-Marie Masini, ambitionne de rendre la collaboration entre les marques et les influenceurs plus sûre sur une base de totale transparence.

Selon Ispera, fini les collaborations cachées ou trompeuses : grâce à la technologie blockchain, les différentes communautés de viewers pourraient désormais vérifier en temps réel si les influenceurs présentent des produits de manière dissimulée.

🔗 Retrouvez le site Web d'Ispera

M'Bongo : la « mobile money » tokenisée et transparente

Autour du monde, notamment en Afrique subsaharienne, de nombreux individus sont confrontés à des problèmes de bancarisation conséquents.

En se basant sur un modèle de tokenisation unique en son genre, M'Bongo souhaite proposer une solution de paiement reposant sur l'envoi de SMS. Afin de répondre au manque d'infrastructures de paiements dans certains pays, par exemple au Nigeria, M'Bongo propose d'envoyer de la valeur par message avant de la tokeniser.

Djason Gadiou, qui a pensé cette solution, parviendra-t-il à séduire les jurés ?

🔗 Retrouvez le site Web de M'Bongo

cube3, un incubateur français qui accompagne les pépites de demain

Basé à Angers, réputée première des villes où il fait bon vivre en France, cube3 est un incubateur et accélérateur de startups évoluant dans le grand écosystème du Web3.

À l’heure où l’industrie se structure et où les barrières réglementaires cadrent son développement, cube3 propose, à l'aide d'advisors réputés, d'accompagner des projets prometteurs pour leur assurer un lancement sur le marché dans les meilleures conditions.

👉 Pourquoi cube3 ? Découvrez la mission de cet incubateur qui veut propulser le Web3 au sommet

Cube3 propose un accompagnement à 360 degrés, axé sur 3 verticales : structurer, financer et propulser.

Aussi bien pour aider ses incubés (les « cubers ») à résoudre les problèmes réglementaires croissants auxquels ils se retrouvent confrontés, leur donner les clés pour bénéficier d'un financement pas toujours simple à obtenir, ou encore pour les mettre en lumière auprès du grand public, cube3 propose une myriade de solutions autour de workshops et d'accompagnements quotidiens.

Un accompagnement de qualité ponctué par l'intervention d'advisors de premier plan dans la sphère Web3 française, notamment :

Faustine Fleuret, présidente de l'Adan ;

Ivan de Lastours, Web3 Lead à Bpifrance;

Owen Simonin (Hasheur), PDG de Meria ;

Stéphanie Zolesio, PDG de Casino Immobilier.

Des mentors spécialisés dans leur secteur, qu'il s'agisse de finance décentralisée (DeFi), de financement, de gaming Web3, de la tokenisation, des tokens non fongibles (NFT) ou encore d'infrastructure blockchain, sont aussi présents pour apporter leurs connaissances et leur savoir-faire aux cubers.

Parmi ces mentors, nous trouvons par exemple :

Marc Zeller, fondateur de l'Aave Chan Initiative ;

Alexis le Portz, directeur de l'investissement chez Truffle Capital et ancien directeur de l'innovation au sein de la banque ODDO BHF ;

Jérôme de Tychey, PDG de Cometh et président de l'EthCC ;

Gabin Guelou, directeur du lab de Blackpool ;

Mickaël Canu, fondateur et PDG de Ternoa ;

Sébastien Derivaux, ancien responsable de la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) chez MakerDAO .

L'océan du Web3 et de la blockchain est incontestablement complexe, c'est pourquoi la présence de tels spécialistes est vitale pour évoluer dans les meilleures conditions.

De manière générale, les cubers bénéficient d'une durée d'accompagnement de 9 mois. Dans le cadre de l'accélération, cela peut durer jusqu'à 12 mois.

Au sein d'un lieu unique, les cubers peuvent bénéficier de réductions et d'avantages chez les partenaires de cube3 (avocats, comptables, etc.) pour faire grandir leur projet dans les meilleures conditions.

✉️ Une question ou besoin d'informations supplémentaires ? Contactez l'équipe de cube3

Retour sur les projets Web3 ayant participé à la première saison de cube3

Dans peu de temps, les incubés de la première saison vont commencer à voler de leurs propres ailes après avoir bénéficié de l'accompagnement de cube3. Sur la chaîne YouTube de Cryptoast, nous avons retransmis en continu le parcours de ces startups au travers de la série « Build in Public, qui se poursuivra d'ailleurs dès la rentrée prochaine avec la nouvelle vague de projets sélectionnés.

Retour sur les startups qui ont participé à cette première saison de cube3 et sur leurs produits qui arriveront sur le marché sous peu.

Les incubés de la saison 1 de cube3

Candide - Loue, joue et performe

Candide est une solution qui permet aux gamers de louer des actifs numériques afin d’améliorer leur performance de jeu. Ces actifs peuvent être des skins, des terrains, des voitures ou des accessoires.

Grâce à l'utilisation de contrats intelligents, Candide automatise le processus de location, assurant des transactions rapides et sécurisées entre les utilisateurs, tout en éliminant le besoin d'intermédiaires traditionnels.

🔗 Retrouvez Candide sur LinkedIn

Hashguard - l'accès simple et sécurisé au cloud décentralisé

Nous en parlions plus tôt, Hashguard est une startup ayant été incubée chez cube3 au sein de la saison 1. Désormais, elle vise l'accélération avec son projet de stockage décentralisé et sécurisé. Sa solution garantit la sécurité des données, offrant une option fiable et souveraine avec une expérience simplifiée via la blockchain.

🔗 Plus d'infos sur Hashguard sur LinkedIn

Watch-up - Investissez dans des montres de collection

Watch-up, c’est la plateforme web3 qui permet à tous d’investir sur le marché des montres de collection à partir d’une centaine d’euros. Focalisez-vous sur la sélection de vos montres, Watch-up gère tout le reste ! Acquisitions à des prix compétitifs, certification, évaluation et protection sont assurées de concert par Watch-up et son équipe d'experts.

🔗 Visitez le site Web de Watch-up pour en savoir plus

Behind The Gate - Là où chaque choix façonne votre légende numérique

Behind The Gate combine le jeu narratif RPG avec la technologie Web3, créant un univers où chaque choix des joueurs s'intègre à leur légende numérique. Engagez-vous dans une aventure où vos décisions forgent des NFTs uniques, immortalisant votre parcours dans un monde interactif et riche en détails.

Grâce à l'utilisation innovante de la blockchain, Behind the Gate capture et préserve chaque choix de votre aventure, offrant une empreinte numérique durable et vérifiable de votre expérience.

🔗 Plongez dans l'univers interactif de Behind The Gate

Memori Connect - La prévoyance repensée

Memori Connect se distingue comme le pionnier du financement des obsèques via la technologie blockchain, fournissant une solution intégrale pour les clients et les conseillers funéraires à travers le monde.

Grâce à notre approche novatrice, les clients peuvent gérer leurs économies dédiées aux obsèques, assurant ainsi le respect total de leurs dernières volontés, tout en éliminant les compromis pour leurs proches et les entreprises de pompes funèbres.

🔗 Les détails de Memori Connect sur son site Web

Les accélérés de la saison 1 de cube3

Coinstancy - Rendre la finance de demain accessible

Coinstancy souhaite devenir la référence dans le domaine du Web3 en proposant une solution tout-en-un pour les investisseurs en proposant une plateforme à la manière d'une application décentralisée. Simples, lisibles et rapides, toutes les offres de la finance décentralisée sont sur votre espace client.

🔗 Plus d'infos sur le site de Coinstancy

DowGo - Démocratiser l'investissement dans l'énergie renouvelable

DowGo offre une plateforme innovante permettant d’investir facilement dans des projets d’énergie renouvelable à travers des tokens (REYT – Renewable Energy Yield Token). Ces tokens permettent aux investisseurs de tous niveaux de soutenir directement et de bénéficier des avancées dans les énergies vertes.

🔗 Comment ça fonctionne ? Toutes les infos sur le site de DowGo

DigitaLandmarks - Créateur d’expériences immersives émotionnelles sans barrières technologiques

Le studio DigitaLandmarks révolutionne les expériences numériques en développant des environnements immersifs et interactifs qui captivent et établissent des liens émotionnels profonds avec les publics de leurs clients.

Au cœur de cette innovation se trouve La Fenêtre Immersive, une installation numérique conçue pour diffuser facilement ces expériences dans des lieux stratégiques tels que les gares, les centres commerciaux, les salons professionnels et les halls d’entreprises.

🔗 Tout savoir sur DigitaLandmarks

RUFIJI Capital - La gestion de portefeuilles haut de gamme

RUFIJI Capital assure la gestion de portefeuilles de clients haut de gamme, leur offrant une stratégie personnalisée dans les actifs numériques.

RUFIJI Capital structure son offre sur mesure, notamment en évaluant les profils d'investissement de ses clients. La société met à disposition de ces derniers des comptes-rendus précis et facilement compréhensibles afin de démocratiser toujours plus l'accès à l'investissement dans les cryptomonnaies.

🔗 Plus d'informations sur RUFIJI Capital sur son site Internet

Nemeos - Building new Web3 economies

Nemeos offre aux applications du Web3 la possibilité de proposer des options de paiement flexibles à leurs utilisateurs telles que le paiement fractionné, l'essai avant achat et le paiement à l'usage. Son ambition est d'améliorer significativement l'expérience d'achat des utilisateurs, favorisant ainsi l'adoption des actifs numériques tels que les NFTs et les security tokens.

🔗 Retrouvez le site Web de Nemeos

