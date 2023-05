cube3 : le plus grand incubateur Web3 d’Europe débarque à Angers

cube3, un incubateur et accélérateur dédié aux start-ups Web3, ouvre officiellement ses portes à Angers aujourd’hui. Cette initiative, portée par Cryptoast et WeForge, ambitionne de devenir la plus importante d’Europe dans son domaine, afin de faire rayonner la France dans l’écosystème de la blockchain et des cryptomonnaies.