Binance devient le premier exchange crypto à obtenir une licence opérationnelle à Dubaï

Binance FZE, la filiale de Binance basée à Dubaï, a franchi une étape majeure en devenant le premier exchange à obtenir la licence opérationnelle de produit minimum viable (MVP) délivrée par la VARA de Dubaï. Grâce à cette nouvelle licence, Binance pourra offrir des services réglementés en tant que courtier et exchange crypto pour les institutionnels et les investisseurs qualifiés.

Binance progresse à Dubaï

Binance FZE, la filiale dubaïote de Binance, vient officiellement de devenir le premier exchange crypto à obtenir la licence opérationnelle de produit minimum viable (MVP), délivrée par l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) de Dubaï.

À Dubaï, le processus d'émission de licences se déroule en 4 étapes, à commencer par l'approbation provisoire, suivie de la licence préparatoire, de la licence opérationnelle (obtenue ici par Binance FZE), puis de la licence de produit pour l'ensemble du marché.

Binance avait réussi à obtenir les 2 premiers sésames en mars puis en septembre 2022, avant d'entamer le processus pour obtenir sa licence opérationnelle. La VARA avait demandé à Binance de fournir des informations complémentaires sur son activité concernant sa demande initiale au mois d'avril dernier, ce qui semble donc avoir été fait.

Selon le communiqué de Binance, cette nouvelle licence va lui permettre de proposer des services relatifs aux cryptomonnaies en tant que courtier et exchange crypto, bien que ces derniers se limitent pour le moment aux institutionnels et aux investisseurs qualifiés. Cela va également permettre à ses clients éligibles d'échanger leurs cryptomonnaies pour de la monnaie fiat depuis leur portefeuille hébergé sur l'exchange.

Alexander Chehade, le directeur général de Binance FZE, a souligné l'intérêt de présenter des services réglementés à échelle locale pour les clients de la plateforme :

« Avec cette licence MVP opérationnelle, tous les utilisateurs de cette plateforme peuvent s'attendre à accéder à un service fiable et réglementé qui donne la priorité à la sécurité et à la conformité avec les réglementations hautement spécialisées et de premier niveau en matière d'actifs virtuels dans le cadre de la VARA. »

Reculer pour mieux avancer ?

La situation de Binance en Europe et aux États-Unis demeure toutefois plus compliquée d'un point de vue réglementaire : l'exchange a été placé sous enquête en France, aux États-Unis (avec une plainte de la CFTC et une de la SEC) et en Australie. Par ailleurs, l'exchange s'est retrouvé contraint de quitter le Canada, affirmant que la régulation y était trop restrictive vis-à-vis des cryptomonnaies. Sa situation est également tendue en Belgique, l'autorité des services et marchés financiers belge (FSMA) lui ayant demandé de stopper son activité.

En parallèle, Binance avait annoncé son retrait du marché des Pays-Bas le mois dernier après s'être vue refuser sa demande d'enregistrement, ce qui lui a d'ailleurs valu de se faire devancer par son concurrent Crypto.com. La plateforme de Changpeng Zhao s'est également retirée du marché allemand il y a quelques jours, en annulant sa demande de licence auprès de la BaFin.

Toutefois, l'exchange va débuter ses activités au Japon ce mois-ci et devrait profiter dans le même temps de l'élan insufflé par le gouvernement local, qui s'est récemment montré très favorable à l'accueil du Web3.

Source : Binance

