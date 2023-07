Binance débarquera au Japon en août – Le gouvernement du pays souhaite promouvoir le Web3

Simple coïncidence ? Aujourd'hui, alors que le Premier ministre japonais Fumio Kishida a affirmé que le Japon souhaitait embrasser pleinement le Web3, Binance a officialisé son arrivée au Pays du soleil levant pour le mois d'août prochain.

Nous le rapportions dans nos colonnes au mois d'avril dernier, Binance avait prévu de se lancer au Japon « après le mois de juin » suite au rachat de Sakura Exchange Bitcoin (SEBC), une plateforme d'échange de cryptomonnaies réglementée localement, au mois de novembre 2022.

Suite à la loi sur les stablecoins introduite au Japon au mois de juin dernier, Binance compte bien profiter de ce cadre réglementaire afin d'émettre ses propres stablecoins à travers le pays. Effectivement, grâce à cette relativement nouvelle loi, les stablecoins bénéficient du statut de monnaie numérique au Japon et ne peuvent, à ce titre, être émis que par des banques agréées, des agents de transferts de fonds réglementés ou des sociétés fiduciaires.

Lors d'une apparition au WebX, une conférence se déroulant à Tokyo les 25 et 26 juillet, le PDG de Binance Changpeng Zhao s'est montré très optimiste suite à l'ouverture du Japon à ces nouvelles technologies, qualifiant le pays de « leader dans l'environnement réglementaire du Web3 » :

« Le Japon a été clair depuis 2017 avec les réglementations sur les échanges de cryptomonnaies et plus récemment cette année avec ses cadres de cotation de cryptomonnaies et l'adoption de réglementations sur les stablecoins. »

Également présent lors du WebX, le Premier ministre japonais s'est montré prêt à accueillir le Web3 à bras ouverts. En présence de startups, d'entreprises, d'investisseurs et de représentants du gouvernement, Fumio Kishida a fait savoir que le Japon travaillait en étroite collaboration avec le secteur privé pour promouvoir ce nouvel Internet :

Par ailleurs, dans le cadre du programme « Start Next Innovator », le Japon a envoyé plus d'un millier d'entrepreneurs et d'étudiants dans la Silicon Valley sur les 5 dernières années, un technopôle dont l'influence n'est plus à prouver. Dans le même ordre d'idée, le gouvernement japonais projette d'envoyer certains de ses talents en France, à Singapour et à d'autres pays.

Here live at @WebX_Asia and @JPN_PMO Fumio Kishida just stated that Web3 is "the new form of capitalism".

While the West continues to antagonize blockchain companies, Asia is welcoming us in with their arms wide open.

In Asia, the future is bright for crypto! pic.twitter.com/eZ9puYdzoR

— Yves La Rose (@BigBeardSamurai) July 25, 2023