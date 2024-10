Profitez d’un rendement annuel de 7 %* avec le stablecoin EURI sur Binance Earn

Dans un contexte de plus en plus incertain, les investisseurs en cryptomonnaies recherchent des options à la fois stables et rentables. La plateforme crypto Binance propose désormais un taux d'intérêt annuel de 7 %* sur l'EURI, un stablecoin adossé à l’euro et conforme à la réglementation MiCA. Ce taux représente une opportunité pour les utilisateurs de Binance de dynamiser leur portefeuille tout en bénéficiant de la sécurité d’un stablecoin réglementé au sein de l’Union européenne.

L’importance des stablecoins conformes à la réglementation MiCA

Les stablecoins jouent un rôle central dans l’écosystème des cryptomonnaies, offrant aux utilisateurs une alternative aux actifs numériques plus volatils. Contrairement aux cryptomonnaies traditionnelles, leur valeur est indexée sur une monnaie fiduciaire, dans le cas de l’EURI, l’euro. Cela en fait une option particulièrement intéressante pour ceux qui souhaitent se protéger des fluctuations du marché tout en conservant une valeur stable.

Cependant, tous les stablecoins ne se valent pas. L’arrivée du cadre réglementaire MiCA dans l’UE change la donne, en imposant des normes strictes aux stablecoins comme l’EURI. Grâce à cette réglementation, les investisseurs peuvent désormais choisir des actifs numériques régulés, offrant plus de sécurité et de transparence.

En effet, l’EURI est adossé à des réserves qui font l’objet d’une supervision, garantissant sa stabilité et sa sécurité. Par ailleurs, l’EURI est le premier stablecoin adossé à l’euro et conforme à la réglementation MiCA émis par un établissement de crédit dans l'Union européenne.

De plus, la réglementation MiCA garantit que l'EURI peut toujours être échangé à sa valeur nominale, soit 1 EUR pour 1 EURI.

Profitez d'un rendement de 7 % par an avec l'EURI sur Binance

Pourquoi est-ce intéressant de détenir des EURI sur Binance ?

Dans le paysage économique actuel, la plateforme crypto Binance offre un rendement annuel de 7 %* offert sur l'EURI.

Cette offre est particulièrement attrayante par rapport à d'autres produits similaires sur le marché. Alors que de nombreuses plateformes de crypto-monnaies offrent des options rémunératrices, peu d'entre elles peuvent rivaliser avec la combinaison de stabilité, de conformité réglementaire et de rendements élevés qu'offre l'EURI. Le rendement annuel de 7 %* peut être intéressant en complément des produits d’épargne traditionnels.

De plus, l’environnement économique actuel renforce encore l’intérêt d’acquérir des EURI et de les faire fructifier sur Binance. Depuis septembre 2022, l’euro s’est progressivement renforcé face au dollar américain. Le taux de change EUR/USD est passé de 0,96 en septembre 2022 à 1,11 en septembre 2024, soit une hausse d’environ 16 %.

Pour les investisseurs qui détenaient des dollars pendant cette période, cela représente une perte de pouvoir d’achat en euros. En détenant des stablecoins EURI, vous vous protégez contre cette dépréciation et profitez de la hausse de l’euro, tout en bénéficiant d’un rendement intéressant.

Profitez d'un rendement de 7 % par an avec l'EURI sur Binance

Depuis Binance, vous pouvez rapidement déposer vos euros et les convertir en EURI, sans frais, ou simplement convertir vos cryptos en EURI et commencer à générer des intérêts à un taux de 7 %*. En investissant dans l’EURI, vous optez pour une stratégie qui combine rendement, stabilité et conformité réglementaire.

* 7 % de rendement sur les premiers 1 000 euros. Intérêts variables au-dessus de 1 000 euros.

À propos de Binance

Binance est la première plateforme de négociation et fournisseur d'infrastructure de cryptomonnaie au monde. Bénéficiant de la confiance de millions de personnes, la plateforme Binance a pour vocation d'accroître la liberté de l'argent pour ses utilisateurs. Des actifs majeurs comme le Bitcoin à une large gamme de plus de 430 cryptomonnaies, Binance offre un portefeuille inégalé de produits et de services crypto.

Les produits Earn présentent des risques. Veuillez noter que (i) les actifs numériques sont des actifs particulièrement volatils et peuvent être inappropriés pour vous et votre profil, de sorte que vous ne devez investir que dans des produits qui vous sont familiers et dont vous comprenez les risques (ii) les actifs numériques peuvent inclure un risque de perte en capital et un risque de perte de valeur de votre capital et (iii) les rendements passés ne sont pas un indicateur fiable des rendements futurs. En particulier, les rendements (« APR » ou « APY ») qui vous sont proposés peuvent varier chaque minute. Le rendement affiché au moment de votre souscription n'est pas garanti pour la durée de souscription. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et Binance n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, consultez nos conditions d'utilisation et notre avertissement sur les risques.

L’EURI est un jeton de monnaie électronique émis par Banking Circle SA (https://www.bankingcircle.com/). Le livre blanc de l’EURI est disponible en suivant ce lien. Vous pouvez contacter Banking Circle en utilisant les coordonnées suivantes : +44 (0)7867254482 et [email protected]. Les détenteurs d'EURI peuvent échanger leurs EURI à leur valeur nominale contre des fonds libellés dans la devise officielle à laquelle l'EURI fait référence (l’EURO) contre la valeur monétaire de l'EUR détenu par Banking Circle pour chaque détenteur d’EURI.

