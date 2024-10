Binance annonce le delisting de plusieurs paires de trading : quelles cryptos sont concernées ?

Dans un mail envoyé à ses utilisateurs, l’exchange de cryptomonnaies Binance a annoncé la fin de 4 paires de trading spot sur sa plateforme. Ainsi, les paires suivantes sont concernées :

Si la raison précise de cette décision n’a pas été communiquée au cas par cas, cela pourrait venir d’un faible intérêt du public pour les paires concernées :

En vue de protéger les utilisateurs/utilisatrices et de maintenir une qualité de trading élevée sur le marché, Binance procède à des examens périodiques de toutes les paires de trading Spot listées, et peut décider d’en délister certaines en fonction de plusieurs facteurs, tels qu’une faible liquidité et un volume de trading peu élevé.