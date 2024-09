Changpeng Zhao s’exprime sur ses projets : « Binance semble bien se porter sans moi au volant, ce qui est excellent »

Après sa sortie de prison, Changpeng Zhao (CZ) a pris la parole sur X afin de donner quelques indications sur la suite de ses projets. Que prévoit-il désormais, maintenant que le chapitre Binance est clos ?

Changpeng Zhao prend la parole après sa sortie de prison

Vendredi dernier, Changpeng Zhao (CZ), le fondateur de Binance, est sorti de prison après 4 mois derrière les barreaux. Commençant par un premier « gm » sur profil X, il a ensuite pris la parole un peu plus longuement dimanche afin d’en dire plus sur ses projets. En premier lieu, il a tenu à remercier les personnes l’ayant soutenu et a partagé ses premières impressions :

Gm, la nourriture est tellement bonne… Et quel luxe de pouvoir manger plus d’un fruit par jour ! Je sais que certains d’entre vous ont peut-être beaucoup de questions. Je n’aurai pas toutes les réponses. Laissez-moi me détendre un peu. Ensuite, je réfléchirai aux prochaines étapes. Il y aura toujours plus d’opportunités dans le futur que dans le passé.

Pour commencer, après des années à développer le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde et une sortie forcée, l’entrepreneur entend désormais passer du temps à faire croître un nouveau projet présenté au printemps dernier : Giggle Academy. En effet, CZ s’attend à ce que cette plateforme éducative occupe beaucoup de place dans sa vie durant les années à venir.

Livre et investissements au programme

Tel qu’il l’avait annoncé à la suite de son départ de Binance, l’intéressé réaffirme son intention de continuer ses investissements dans le secteur de la blockchain, de l’intelligence artificielle ainsi que celui de la biotechnologie. En parallèle, une part de sa fortune et de son temps devrait être allouée à des œuvres caritatives, dont l’éducation, et il explique avoir quelques idées sur cet aspect-là, sans pour autant en dire plus.

Par ailleurs, Changpeng Zhao dévoile qu’il a commencé l’écriture d’un livre et qu’il en a même déjà rédigé les deux tiers, tout en précisant que cela demandait « beaucoup plus de travail que prévu ». Pour l’heure, aucune date potentielle de sortie n’a encore été mentionnée.

Enfin, CZ paraît se satisfaire de la direction que prend Binance depuis qu’il n’est plus aux commandes :

Oh, Binance semble bien se porter sans moi au volant, ce qui est excellent. Le rêve de tout fondateur !

Tandis que le chapitre Binance est désormais derrière lui, au même titre que ses démêlés avec la justice américaine, nous pourrons suivre plus en détail la manière dont il s’implique dans l’écosystème au fil des prochains mois.

En parallèle de l’écriture de ces lignes, le BNB a cédé 3,9 % en 24 heures et s’échange maintenant à 578 dollars l’unité pour une capitalisation de 84,43 milliards de dollars.

Source : X

