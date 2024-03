Giggle Academy : Changpeng Zhao (CZ) présente son nouveau projet entrepreneurial

Après sa démission forcée de Binance en novembre dernier, Changpeng Zhao (CZ) s’était fait plus discret sur les réseaux sociaux, ne publiant qu’à quelques rares occasions. Toutefois, l’intéressé ne semble pas avoir chômé durant ces quelques mois, car il a annoncé cette nuit un nouveau projet entrepreneurial répondant au nom de Giggle Academy :

My next project. @GiggleAcademy (No logo yet)

Free basic (grade 1-12 ish) education, for all.

No revenue.

Gamified.

Adaptive.

Read the Concept Paper at https://t.co/knqmZF0sQ8

We are HIRING. Small team, work directly with CZ.

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 19, 2024