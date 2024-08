Dubaï : Un salarié rémunéré en cryptomonnaie – Tout ce qu'il faut savoir sur cette une première historique aux EAU

Dans une première historique, un tribunal de Dubaï a validé le paiement d'une partie d'un salaire en cryptomonnaie. Cette décision marque un tournant important dans la reconnaissance des cryptomonnaies comme moyens de paiement légitimes aux Émirats arabes unis.

Des cryptomonnaies en guise de salaire

L'une des critiques les plus fréquentes à l'égard de Bitcoin est qu'il n'est pas considéré comme une « vraie » monnaie en raison de la difficulté à l'utiliser dans les points de vente. Toutefois, cette perception pourrait bientôt évoluer, car ce n'est qu'une question de temps avant que ce cas d'utilisation se développe et soit adopté par les commerçants.

En 2024, l'adoption de Bitcoin par les institutions financières a franchi un cap important, et l'invention de Satoshi Nakamoto pourrait rapidement s'intégrer à notre quotidien, non seulement dans les magasins et restaurants, mais également dans nos salaires.

Récemment, le tribunal de Dubaï a reconnu une cryptomonnaie comme moyen de paiement pour une partie d'un salaire.

Bien que certains médias aient présenté cette décision de manière à suggérer que le gouvernement de Dubaï autorise désormais toutes les entreprises à payer leurs employés en cryptomonnaies, la réalité est plus nuancée.

En effet, une entreprise a été condamnée à verser des tokens EcoWatt (EWT) à un employé dans une affaire de salaires impayés. Toutefois, cela ne concernait qu'une partie du montant dû, soit 5 250 EWT supplémentaires, spécifiés dans son contrat de travail en complément de son salaire en monnaie fiduciaire.

Ce qui rend cet événement novateur, c'est que, malgré la législation stricte de l'émirat concernant l'utilisation des cryptomonnaies, le tribunal a validé ce paiement, marquant ainsi une 1ère historique à Dubaï, où une cryptomonnaie est officiellement acceptée comme forme légitime de rémunération dans un contrat de travail.

L'entreprise a finalement été condamnée à verser 62 867 dirhams, soit plus de 17 000 dollars, et 39 200 tokens EWT en compensation des salaires impayés. L'accusée pourra faire appel, et la sanction pourrait être modifiée.

Qu'est-ce que cette décision du tribunal change ?

Cette actualité peut ne pas sembler aussi impressionnante qu'elle en a l'air à première vue, mais le jugement rendu par le tribunal de Dubaï pourrait jouer un rôle crucial dans l'adoption à long terme de Bitcoin et des autres cryptomonnaies.

En effet, cette condamnation constitue désormais un précédent juridique, qui pourrait influencer les décisions futures en encourageant une attitude plus favorable des organisations gouvernementales à l'égard des cryptomonnaies. Ce précédent pourrait ainsi faciliter leur intégration progressive dans le système financier.

Cette condamnation établit un précédent juridique important, et susceptible de transformer positivement la perception et la régulation des cryptomonnaies par les organisations gouvernementales dans les affaires futures.

En reconnaissant officiellement une cryptomonnaie comme forme légitime de rémunération dans un contrat de travail, le tribunal pave la voie à une acceptation plus grande des actifs numériques dans les pratiques commerciales. Ce jugement pourrait inciter d'autres tribunaux à adopter une approche similaire, offrant ainsi davantage de flexibilité et de reconnaissance aux cryptomonnaies dans le cadre juridique.

Source : Lexology

