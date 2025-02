Le secteur des RWA fait son grand retour - Quelles cryptomonnaies profitent de cette croissance ?

Le secteur des Real World Assets (RWA) s'impose comme une véritable étoile montante dans l'univers des cryptomonnaies. Alors que les cryptos traditionnelles stagnent, les RWA connaissent une surperformance impressionnante, portée par l'adoption institutionnelle. Découvrez pourquoi les RWA suscitent autant d'enthousiasme et quels acteurs dominent ce marché en pleine expansion.

La surperformance des cryptos du secteur Real World Assets (RWA)

Alors que le marché crypto hésite encore dans le choix de sa prochaine direction, un secteur s'est particulièrement démarqué au cours des 30 derniers jours : celui des Real World Assets (RWA), ou actifs du monde réel en français.

👉Découvrez les 11 tendances qui vont marquer l'écosystème crypto en 2025

En effet, en observant les indices par secteurs de la plateforme d'analyse Artemis Terminal, nous pouvons remarquer que le secteur des RWA se distingue par une surperformance par rapport au reste du marché crypto :

Graphique représentant les performances des différents secteurs cryptos

Alors que les secteurs comme les cryptomonnaies liées à l'intelligence artificielle (IA) et les memecoins ont particulièrement marqué les esprits en 2024, ils accusent respectivement une baisse de 34 % et 29 % au cours des 30 derniers jours.

La récente performance observée sur les cryptomonnaies du secteur des RWA ne se résume en effet pas à une simple « narrative », mais à une véritable adoption institutionnelle de ces nouveaux véhicules d'investissements, plus fluides, plus transparents et plus liquides que les actifs de la finance traditionnelle.

Graphique représentant l'évolution de la valeur totale verrouillée (TVL) des RWA

Comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessus, la TVL des RWA est en quasi-constante augmentation, avec une nette accélération à la suite de l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis.

En effet, ce dernier a insufflé une vague d'espoirs concernant une régulation plus propice au développement de l'industrie crypto dans son ensemble, et notamment en privilégiant des acteurs opérant sur le sol américain.

Rejoignez Cryptoast Academy et découvrez le dernier rapport sur les cryptomonnaies américaines 👇

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

L'optimisme institutionnel pour les RWA

L'enthousiasme des institutions financières traditionnelles pour les RWA ne cesse de croître. Larry Fink, PDG de BlackRock, a parfaitement illustré cette tendance en qualifiant la tokenisation des actifs réels de « prochaine révolution des marchés financiers ».

Cette vision se concrétise par des initiatives majeures. Par exemple, Fidelity a lancé un fonds RWA spécialisé dans les infrastructures énergétiques, lequel a réuni 1,2 milliard de dollars en à peine 2 semaines.

Le géant de la finance Goldman Sachs s'est pour sa part associé à Centrifuge pour tokeniser 500 millions de dollars de prêts commerciaux, en ciblant les PME européennes.

Le catalyseur politique de Donald Trump

Alors que les 4 dernières années sous le gouvernement de Joe Biden, notamment avec Gary Gensler à la tête de la SEC, ont eu pour effet de freiner le développement de l'industrie crypto, Donald Trump ne l'entend pas de cette oreille.

En effet, le nouveau président des États-Unis, ne se cache pas d'avoir des intérêts convergents avec la réussite de cet écosystème. Sans s'attarder sur ses différentes levées de fonds en cryptomonnaies durant sa campagne, ni même sur le fait que lui, et sa femme Melania Trump, ont lancé leurs propres memecoins récemment, le nouveau président a tout intérêt à ce que cette industrie soit prospère.

🪙 Les RWA et l’investissement accessible à tous : promesse réaliste ou utopique ?

Donald Trump est en effet impliqué dans la plateforme de finance décentralisée (DeFi) World Liberty Financial (WLFI), laquelle a récemment annoncé lors du Ondo Summit, un partenariat avec Ondo Finance, un des principaux acteurs RWA de l'écosystème crypto actuel.

De plus, Donald Trump a déclaré que les entreprises crypto considérées comme américaines, une notion encore relativement floue à l'écriture de ces lignes, bénéficieraient d'avantages fiscaux. Cette mesure vise à promouvoir le développement des entreprises crypto et ainsi permettre de réaliser la promesse de campagne de Donald Trump : « faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto ».

Il est fort probable que WLFI et Ondo Finance soient considérées comme des entreprises crypto américaines, et, à ce titre, qu'elles bénéficient d'avantages fiscaux.

RealT : investissez dans l'immobilier dès 50 $

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Quels sont les acteurs crypto les plus prometteurs pour le secteur RWA ?

Bien que le secteur des RWA soit en pleine expansion, il est encore relativement jeune et n'est par exemple, pas aussi mûr que celui de la DeFi. Pourtant, nous pouvons déjà identifier à ce stade plusieurs acteurs prometteurs pour l'avenir du secteur RWA.

Ondo Finance (ONDO) : le géant de la tokénisation des bons du Trésor américain

Nous l'avons déjà mentionné plus haut, Ondo Finance est un des acteurs les plus importants du secteur RWA, et plus particulièrement, de la tokenisation des bons du Trésor américain (T-bills).

En proposant des produits comme l'USDY ou encore l'OUSG de BlackRock, des stablecoins porteurs de rendements de manière native, la TVL d'Ondo Finance a connu une belle croissance en 2024 :

Graphique représentant la TVL d'Ondo Finance

Alors qu'au 1er janvier 2024, Ondo Finance ne détenait « que » 192 millions de dollars de TVL, le protocole avoisine les 648 millions de dollars à l'écriture de ces lignes.

Le prix de la cryptomonnaie ONDO, le token de gouvernance du protocole, a également connu une croissance impressionnante : + 504 % en un an, ce qui amène son prix à environ 1,4 dollar.

Bien que ces performances soient déjà tout à fait remarquables, Ondo Finance continuera d'innover en 2025. Effectivement, lors de la conférence Ondo Summit, de nombreux projets ont été dévoilés par l'entreprise derrière Ondo Finance.

Tout d'abord, Ondo Finance a prévu de se déployer sur de nouvelles blockchains comme Stellar ou encore sur le réseau Go de l'exchange de cryptomonnaies BitGo.

De plus, l'année 2025 devrait voire éclore la plateforme « Ondo Global Markets », laquelle permettrait de trader des « milliers de titres américains », des actions, des obligations et des ETF directement sur la blockchain. Une initiative ambitieuse qui aurait eu de plus faibles chances de voir le jour avec un gouvernement américain hostile au développement de l'industrie crypto.

Pour couronner le tout, Ondo Finance a annoncé prévoir de lancer sa propre blockchain de layer 1. Cette dernière constituerait l'environnement numérique idéal pour les « RWA de qualité institutionnelle ».

Alors qu'il pouvait être reproché au projet que son token n'ait pas grande utilité si ce n'est de participer à sa gouvernance, lancer une blockchain de layer 1 pourrait remettre en cause cet argument à l'avenir, notamment si le ONDO venait à servir de gas token.

Ainsi, Ondo Finance ne se contente pas de ses avancées sur l'année 2024 et entend bien élargir sa gamme de produits en 2025.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Mantra (OM) : le géant de la tokénisation foncière

Le projet Mantra, axe davantage sa stratégie sur la tokenisation foncière. Avec de solides relations aux Émirats arabes unis, Mantra s'est engagée à tokeniser, auprès de 2 fonds d'investissements, plus de 1,5 milliard d'actifs fonciers.

Et bien qu'aucun de ces projets ne soit encore sorti de terre à l'écriture de ces lignes, il semble que le marché valorise davantage le token OM sur ce qui est à venir, plutôt que sur ce que propose Mantra à l'instant T.

En effet, la crypto OM a connu une croissance exceptionnelle de 1861 % au cours de la dernière année, ce qui la positionne à la 30e place des cryptomonnaies les plus capitalisées.

Contrairement à Ondo, Mantra propose déjà son propre layer 1, ainsi qu'une gamme de services variés comme :

Les swaps de crypto ;

Le staking sur l'OM ;

Des pools de liquidité ;

Un service d'identité décentralisée (DID).

D'autres fonctionnalités sont attendues pour l'OMniverse, l'écosystème de Mantra, au cours de l'année 2025. Nous pouvons notamment citer un exchange décentralisé (DEX) avec le retour des vaults et la possibilité de trader les actifs tokénisés déployés sur la Mantra Chain.

Bien que l'OMniverse promet d'être très complet pour le secteur des RWA, il convient de rester prudent face à un projet qui est potentiellement valorisé en fonction de ses produits futurs et non de sa proposition actuelle.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Maple Finance (MPL) : le discret challenger

Alors que nos 2 premiers exemples sont dorénavant bien connus de l'écosystème crypto comme en témoignent leurs fortes valorisations, un acteur encore relativement méconnu pourrait réussir à se faire un nom parmi ces géants du RWA.

Il s'agit de Maple Finance, un protocole à mi-chemin entre DeFi et RWA. Maple Finance est un protocole spécialisé dans les prêts surcollatéralisés avec un accent mis sur les institutionnels, ce qui lui permet de proposer de meilleurs rendements que ses concurrents.

Après avoir subi de plein fouet l'effondrement de la plateforme FTX en 2022, entraînant des défauts de paiements importants, Maple Finance semble avoir réussi à redresser la barre comme le montre l'augmentation de sa TVL sur l'année 2024 :

Graphique représentant l'évolution de la TVL par mois pour Mapple Finance

La TVL de Maple Finance, alors qu'elle n'était « que » de 112 millions de dollars au 1er janvier 2024, est à l'écriture de ces lignes à environ 544 millions de dollars.

Le token de gouvernance de Maple, le MPL, n'a pour sa part pas encore retrouvé ses niveaux de prix de 2022. Ce dernier avait atteint un record de prix (ATH) de plus de 68 dollars. Le prix du MPL est à l'écriture de ces lignes, environ 83 % inférieur à son ATH avec moins de 12 dollars l'unité.

Avec de nouvelles mesures de sécurité et son engagement même dans les moments difficiles, Maple Finance a réussi à de nouveau convaincre les institutionnels. Il reste à déterminer si cet engagement parviendra à remettre de la lumière sur ce protocole et ainsi à le concrétiser en appréciation du prix du MPL.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources : Artemis Terminal, DeFiLlama

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital