Mantra propulse la tokenisation au Moyen-Orient avec un partenariat à 1 milliard de dollars

Mantra, l’un des pionniers de la tokenisation d’actifs du monde réel (Real-World Assets, RWA), vient de conclure un accord majeur avec le groupe d’investissement DAMAC pour un montant de 1 milliard de dollars. En s'appuyant sur la blockchain, cette initiative vise à élargir l’accès à des secteurs tels que l’immobilier, l’hôtellerie et les centres de données.

L’ambition de Mantra pour transformer l’investissement avec les RWA

L'alliance stratégique entre Mantra et DAMAC vise à stimuler l'adoption des RWA à travers la propriété fractionnée et la tokenisation de l'immobilier au Moyen-Orient.

Dans les faits, en s'associant à DAMAC, Mantra cible un vaste portefeuille d’actifs, dont la valeur dépassera le milliard de dollars. L’idée est de permettre à toutes les catégories d'investisseurs d'investir dans des projets auparavant réservés à une poignée de personnes.

En plus de l’immobilier, l’accord inclut la possible tokenisation d’autres secteurs comme l’hôtellerie, la mode ou encore la gestion de centres de données.

Choisir les Émirats arabes unis n’a rien d’un hasard. Dubaï et l’ensemble du pays cherchent à devenir des références mondiales dans la finance numérique et la technologie blockchain. De surcroît, l’environnement réglementaire y est favorable et les autorités encouragent activement l’innovation dans le domaine de la tokenisation.

Pour Mantra, il s'agit donc d'une opportunité unique d’implanter sa solution de tokenisation au cœur d’une zone en pleine croissance. En outre, les récents projets de centres de données et les investissements massifs annoncés par DAMAC confirment l’essor économique de la région. Mantra entend s’appuyer sur ces dynamiques pour élargir la portée de son écosystème, avec pour objectif de devenir la référence incontournable pour la tokenisation d’actifs réels.

« Les Émirats arabes unis ont montré à maintes reprises qu'ils pouvaient être à la pointe de l'innovation dans le secteur des cryptomonnaies, et le fait de concrétiser cette vision à leurs côtés est un événement majeur pour nous ». John Patrick Mullin, PDG de Mantra

« Tout finira par être tokenisé » : la vision de John Patrick Mullin

En avril 2024, lors d’un épisode du podcast Hashing It Out de Cointelegraph, John Patrick Mullin, PDG de Mantra, a insisté sur l’importance grandissante de la tokenisation.

Selon lui, la tokenisation des Real-World Assets offre aux institutions une manière d’investir on-chain sans s'exposer à la volatilité des cryptomonnaies traditionnelles. Il va même jusqu’à estimer que « tout finira par être tokenisé ».

Toutefois, John Patrick Mullin met en avant une exigence cruciale : afin qu’un token soit réellement transférable et reconnu, la technologie doit être étroitement liée à des éléments concrets du monde réel (droits de propriété, statut juridique et gestion de l’actif). Cette approche intégrée renforce la sécurité des investisseurs et ouvre la voie à des marchés plus vastes, ainsi qu’à de nouveaux mécanismes de financement.

En rendant liquides des actifs autrefois inaccessibles et en fragmentant leur propriété, la tokenisation des RWA ouvre la porte à l’investissement pour tous, indépendamment du lieu ou de la capacité financière. Dans ce contexte, Mantra pourrait s’imposer comme un acteur stratégique, et il sera passionnant de suivre ses prochaines avancées dans la démocratisation de ces marchés traditionnels.

