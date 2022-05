Portugal : un appartement se vend pour 3 Bitcoins (BTC) sans même qu'ils soient transformés en euros

Un appartement vendu en Bitcoin au Portugal

Au nord du Portugal, dans la ville de Braga, où siège le majestueux Santuário do Bom Jesus do Monte, a eu lieu une transaction immobilière peu commune.

Pour la première fois dans l'histoire du pays et plus largement de l'Europe, un appartement a été vendu en Bitcoin (BTC) sans même que ces derniers soient transformés en euros.

Effectivement, suite à une nouvelle réglementation de l'Ordre des notaires effective depuis le mois dernier, il est désormais possible d'acheter des biens immobiliers au Portugal en ne payant qu'en cryptomonnaies.

Une affaire de cet ordre se règle de la même façon qu'une transaction habituelle, les 2 parties signent un acte de vente, et l'acheteur obtient le droit de propriété après avoir versé la somme convenue au préalable au vendeur du bien.

Ce nouveau type de transaction annonce une nouvelle ère selon Zome, la société immobilière qui s'est occupée de la vente du bien en collaboration avec un cabinet d'avocats :

« Cet acte représente une étape historique, le transfert d'un actif numérique vers un actif physique - une maison - sans aucune conversion en euros. »

Notons que jusqu'ici, il était déjà possible de s'offrir un bien immobilier en payant en cryptomonnaies, mais ces dernières devaient être converties en euros pour que l'opération soit possible. Désormais, ces transactions peuvent s'effectuer directement en Bitcoin, sans aucune transformation ou conversion préalable.

Immobilier et Bitcoin : une formule à succès

Depuis l'année dernière, les mesures favorables à l'union du marché de l'immobilier avec celui des cryptomonnaies sont de plus en plus nombreuses, et ce à l'international.

En Espagne, non loin de l'endroit où s'est déroulée cette transaction peu commune, un projet de loi avait été proposé l'année dernière par le Parti populaire afin de pouvoir permettre aux entreprises immobilières espagnoles d'utiliser les cryptomonnaies pour pouvoir contracter des prêts.

Du côté de l'Amérique, c'est la société Magnum Real Estate Group qui annonçait qu'elle acceptait désormais les cryptomonnaies comme moyen de paiement au mois de septembre dernier, à l'instar de l'entreprise Mercado Libre qui avait fait une annonce similaire sur le marché latino-américain.

Plus récemment, c'est le promoteur immobilier DAMAC Properties, situé à Dubaï, qui annonçait accepter le Bitcoin comme mode de paiement pour les biens disponibles à la vente dans la région.

Quant au Portugal, il s'agit là d'une occasion supplémentaire pour le pays côtier de montrer son intérêt et son ouverture aux cryptomonnaies.

Effectivement, il s'agit d'un pays attractif pour les détenteurs de Bitcoin, puisque là-bas, ces derniers sont totalement exemptés de taxes sur leurs plus-values tant que cela n'est pas relatif au domaine professionnel.

